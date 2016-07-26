《魷魚遊戲》有望成Netflix收視之冠 CEO Reed Hastings扮457號參賽者

Netflix原創神劇《魷魚遊戲》，自播出後掀起熱烈討論，除了成首套韓劇打進全球收視榜第一位外，有望成為Netflix電視類節目中，最受歡迎的作品。Netflix首席執行官Ted Sarandos稱：「《魷魚遊戲》收視率和人氣，已超過大熱法劇《怪盜羅蘋》(Lupin)，有望火遍全球，成為非英語國家乃至英語國家節目中，最受歡迎的作品。」美媒引述Ted Sarandos的預測，《魷》劇將超越美劇《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)及《怪盜羅蘋》，成為Netflix史上最受歡迎的電視劇。

此外，Netflix全球執行長Reed Hastings，身穿《魷魚遊戲》主角的運動服並拍照，自稱：「第457號參賽者就是他？」看來Reed除了很愛這齣韓劇，亦希望延伸劇集的話題。

《魷魚遊戲》有望成Netflix收視之冠 CEO Reed Hastings扮457號參賽者