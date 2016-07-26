魷魚遊戲｜港版李政宰 譚俊彥被朋友直呼「456」

譚俊彥、陳煒、李家鼎及曹永廉今日為《教煮爭霸》錄影，譚俊彥自言整營養餐有一手，太太也讚好，而自己煮中餐比較差，只會炒飯，今次來跟陳煒學習。提到譚俊彥跟《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣，恰巧他又有新劇《換命真相》快將推出，他直言很幸運成為這個網絡熱話，並自爆有朋友直接以「456」(李政宰在劇中的編號)叫他，「好多朋友都話我哋好似樣，佢哋仲叫我456，又唔可以唔啋人，但係套劇真係唔係我拍嘅，好似一路抽佢水咁。李政宰係我好尊重嘅演員，佢完美演繹一個角色，觀眾又鍾意，佢一向係我嘅學習對象。」他又藉此呼籲大家支持他主演的《換名真相》。

煒哥：今次嚟學習廚藝

煒哥也認為譚俊彥跟李政宰很相似，問到二人會否考慮合作拍攝飲食節目，她表示今次也是來學習廚藝，並將會在節目中示範男友最喜歡吃的焗釀蟹蓋。

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