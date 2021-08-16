《ART呃》圓滿落幕 秋生快「登六」獲朱栢康送肉咀

黃秋生，與陳淑儀、朱栢康主演的舞台劇《ART呃》合共15場演出，於昨日完滿落幕。完場時，一眾台前幕後工作人員上台謝幕，並趁機與觀眾一齊祝賀將「登六」的黃秋生。

秋生在台上談及今次演出的感受，他說︰「表演要有三大元素，有演出者、製作團隊，第二就係場地，第三就係觀眾。一個好嘅演出要有一個好嘅製作團隊，好嘅演出地方，呢度係我嘅聖殿，還有一班好的觀眾。」

曾說過今年是告別，明年是復出的秋生，對於今次演出既享受又不捨，百感交集，他感觸的說︰「咁多不穩定嘅因素同不可控嘅因素下，呢個戲隔咗兩年，因為各種原因先至可以演出，演出時最先話7成入座，之後到8成半，咁嘅環境究竟有冇人睇戲呢？我真係冇乜信心，但呢十幾場觀眾話我聽，我係可以繼續落去，多謝大家！」之後黃秋生邀請在座的觀眾來張大合照，他還說︰「我過兩日生日『登六』。」全場即報以歡呼及掌聲。

完騷後，一眾演員及團隊到西班牙餐廳慶功，大家還預祝9月2日生日的秋生。眾人唱生日歌及送上蛋糕預祝秋生快將60歲，朱栢康期間攬住大師兄黃秋生吻賀，現場氣氛更高漲，而秋生的生日願望是身體健康。

完成了15場演出，與兩位師兄首度合作的朱栢康，指這次是他演藝工作上很重要的里程碑，他說︰「好開心順利完成，觀眾反應好好。今次係好滿足嘅交流，而且係我演出上嘅里程碑，好希望同兩位師兄有下一次嘅合作。」而陳淑儀亦有一番感受，他說︰「首先慶幸自己仲可以企上台，畢竟我3年冇上台，有點返屋企但未熟悉嘅感覺，原來我仲企得到上去。今次好開心同大師兄、朱康合作，呢個組合無敵，而今次之後，大師兄會不會繼續再做呢？令我感受好大。」至於導演張耀銘表示今次合作獲益良多，他說︰「感覺我哋係四為一體，不論出來嘅成果係如何，今次係一個好power of嘅過程，好多得益和學習。」