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《ART呃》成告別作？ 黃秋生：遇不可抗力的中斷 盼明年可復出
2021-08-15
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《ART呃》成告別作？ 黃秋生：遇不可抗力的中斷 盼明年可復出
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由黃秋生、朱栢康、陳淑儀主演的舞台劇《ART呃》延期近兩年，終能正式公映。
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重踏枱板的秋生感觸良多，直言遇不可抗力的中斷，盼復出有期。

由黃秋生、朱栢康、陳淑儀主演的「神戲劇場」舞台劇《ART呃》公演，獲方皓玟、商台主持Wasabi、蘇玉華、潘燦良等人捧場。早前往台灣拍綜藝節自的秋生，3年後重踏香港舞台演出，他與與台前幕後人員謝幕時，有感而發道：「我喺呢個舞台實現好多夢想，但夢想好似樂曲，會有休止符、會有完結的時候，有時演出會有不可抗力的中斷，如果呢個係告別的話，我希望明年係一個復出。其實我平時不太感性，因為我覺得觀眾同演員係買賣關係，但年紀漸長有另一種感受出來，好多事不是『應份』，中間建立了友誼、支持、愛護，我要多謝多年來幫我實現夢想的觀眾和製作朋友。」

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三人大鬥演技，花火四濺，演出獲觀眾一致讚好。
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朱栢康首次與黃秋生同台演出，在台上更被「爆樽」。
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黃秋生終如願能與陳淑儀合演舞台劇。

朱康練鐵頭功 觀眾是最大鼓勵

完騷後，黃秋生、朱栢康、陳淑儀大談首演感受，秋生自評表現滿意，大讚觀眾熱情：「我哋冇爆肚，平時排戲出八成力，有觀眾先有十成，今晚先第一次感受到觀眾反應，之前排練效果都出晒來。」與兩位劇壇前輩對戲的朱栢康，「一輪咀」講出婆媳之間的矛盾，引得觀眾發笑，表現大獲好評，他強調：「現實中有冇發生過呢啲婆媳關係，都過咗去囉，唔知有冇呢？戲入面我俾黃秋生『爆樽』，過去兩個月佢哋研究過用木棒、水管，依家練成咗『鐵頭功』，最怕佢打穿耳膜，聽唔到嘢就演唔到落去。」已三年沒公開演出的陳淑儀笑言：「我要享受足15場，場場都要過足戲癮！頭先同秋生做戲時，突然聽到觀眾笑聲，估唔到呢個係笑位，冇啦啦 『焗蟹』！真係好耐都冇感受過觀眾嘅反應，呢個係最大的鼓勵。」

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蘇玉華與潘燦良夫妻檔捧場，她自言已第三次看同一劇目，表示︰「今次3位演員嘅化學作用亦好強，見到觀眾嘅反應，就知係成功，而且好出色，恭喜佢哋越演越爆。」
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現正忙於籌備演唱會的方皓玟，曾跟秋生學戲，她笑言對方未算「嚴師」。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《art呃》成告別作？-黃秋生：追夢或有不可抗力的中斷-盼明年可復出-280376
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