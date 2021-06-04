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《ERROR自肥》Mike導破「格」現真身拍廣告 愛攀山涉水因被阿媽迫？
2 小時前
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ERROR自肥企画Mike導劉諾衡無制限OT編集団Colubumbia
《ERROR自肥》Mike導破「格」現真身拍廣告 愛攀山涉水因被阿媽迫？
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Mike導「破格」現真身拍廣告
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Mike導拍的廣告宣傳照，充滿動感。

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》令ERROR四子爆紅，連幕後編導團隊「無制限OT編集団」亦人氣急升，繼早前Agent. L(曹梓沖)率先與古天樂和ERROR拍廣告後，慣以「打格仔」形式亮相的「格仔Mike」導演(劉諾衡)，近日更「破格而出」現真身，為山系品牌拍廣告。

 

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Mike導熱愛運動。
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Mike導愛攀山涉水
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Mike導形容拍宣傳照的地點，猶如世外桃源。

作為《美女郊遊遊》的導演，Mike本身熱愛戶外活動，社交平台分享不少運動照，包括行山、露營、爬獨木舟、攀石和潛水等，原來熱愛郊遊全因母親逼迫，他透露：「11歲那年，媽媽迫我去參加童軍，開始多接觸香港的大自然，行山都算是那時培養出來的興趣。最近他被美國戶外運動品牌Columbia看中，為全新系列的防水鞋和行山鞋拍廣告。

首次拍廣告的Mike，每輯照片都充滿動感，有型有款，他就歸功於猶如世外桃源的拍攝場地，既能減壓為他帶來源源不絕靈感。他又分享行山心得，由於熱門奇石景點路段通常較崎嶇，專業行山裝備最重要，故真心推介全新Peakfreak X2 OutDry系列防水鞋。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《error自肥》mike導破「格」現真身拍廣告-愛郊遊遊因被阿媽迫？-272738
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