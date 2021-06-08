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《F9狂野時速》獲康城邀請 Vin Diesel發文念Paul Walker
2021-06-08
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《F9狂野時速》Vin DieselPaul WalkerMeadow Walker
《F9狂野時速》獲康城邀請 Vin Diesel發文念Paul Walker
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正在香港上映的《F9狂野時速》，將在7月6日於「康城影展」播出，戲中主角光頭大隻佬唐老大Vin Diesel，近日於Instagram上寫道，掛念已故的Paul Walker，他說：「F9即將在幾周內發布……系列的大結局前期製作，將在幾個月後開始……Meadow Walker(Paul Walker的22歲女兒)發了這張照片給我，並告訴我看見這張照片有多開心……我很感動並充滿感激。永遠的兄弟情誼，是一種無法言喻的祝福。希望能讓你感到驕傲……永遠愛你。」

6 月25日才在美國公映的《F9狂野時速》，全球票房收入約2.5億美元，其中約2.039億美元，是中國/香港地區的票房收入。迄今為止《狂野時速》系列電影，曾未獲「康城影展」頒發任何獎項，因此今次被邀出席影展，具有非凡的記念意義。

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Vin Diesel IG發文悼念朋友。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《f9狂野時速》獲康城邀請-vin-diesel發文念paul-walker-271134
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