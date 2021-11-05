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《GUCCI名門望族》倫敦首映 Lady Gaga紫寡婦形象示人
2 小時前
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《GUCCI名門望族》倫敦首映 Lady Gaga紫寡婦形象示人
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由Lady Gaga主演的電影《GUCCI名門望族》(House of Gucci)，昨晚在英國倫敦舉行首映禮，一身紫色薄紗仙子晚裝打扮的Lady Gaga，與Gucci母公司Kering的總裁François-Henri Pinault均有出席，François-Henri Pinault的墨西哥裔演員妻子Salma Hayek陪伴在則，她在片中飾演Giuseppina "Pina" Auriemma一角。

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戲中3位主角(左起)Lady Gaga、Jared Leto及Adam Driver。

飾演時尚黑寡婦

《GUCCI名門望族》由《帝國驕雄》及《異形》導演列尼史葛執導，故事由真人真事改編，Lady Gaga飾演人稱「Gucci夫人」的Patrizia Reggiani，為錢嫁入Gucci家族，與第3代繼承人Maurizio Gucci結婚，一心想著做豪門金絲雀，可惜一場爭產風波，Gucci夫人豪門夢碎，於1995年不惜買凶把前夫殺掉，事件被揭發後，Patrizia Reggiani被意大利傳媒稱為「時尚黑寡婦」。

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Maurizio Gucci與Patrizia Reggiani當年被譽為「歐洲時尚界的查利斯王子與戴妃」。
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Gucci母公司老闆娘(左)Salma Hayek與丈夫(中)François-Henri Pinault。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《gucci名門望送》倫敦首映-lady-gaga紫寡婦形象示人-292447
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