Megahit｜MV再報捷破二百萬點擊 Anson Lo派福利貼露齒相

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前推出新歌《Megahit》大受歡迎，早前已報捷極速破百萬點擊，短短4日後，今日再破200萬點擊，相當厲害。成績咁好，教主當然有表示，他立即於IG 限時動態派福利，貼出一幅極可愛的露齒相，寫道：「roll機前check清楚牙齒整潔」，並再次手繪心型圖答謝「神徒」。

稍後播MV幕後花絮

除此之外，一眾大小「神徒」都大玩教主的#MegahitChallenge， 挑戰教主MV中神級的舞技，只見AL於限時動態貼出收到過千條短片，個個跳得有板有眼，最後教主亦透露今晚9點將會播出MV的幕後花絮，一眾「神徒」都大感期待。

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