Megahit｜MV再報捷破二百萬點擊 Anson Lo派福利貼露齒相
2 小時前
Megahit｜MV再報捷破二百萬點擊 Anson Lo派福利貼露齒相
「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前推出新歌《Megahit》大受歡迎，早前已報捷極速破百萬點擊，短短4日後，今日再破200萬點擊，相當厲害。成績咁好，教主當然有表示，他立即於IG 限時動態派福利，貼出一幅極可愛的露齒相，寫道：「roll機前check清楚牙齒整潔」，並再次手繪心型圖答謝「神徒」。
稍後播MV幕後花絮
除此之外，一眾大小「神徒」都大玩教主的#MegahitChallenge， 挑戰教主MV中神級的舞技，只見AL於限時動態貼出收到過千條短片，個個跳得有板有眼，最後教主亦透露今晚9點將會播出MV的幕後花絮，一眾「神徒」都大感期待。
相關新聞：
教主露底｜Anson Lo半裸騷肌拍廣告 網民：底褲都要斷貨
Megahit｜Anson Lo新MV取景地神似美國？！ 盤點香港5個外國風打卡點
Megahit｜Anson Lo《Megahit》MV油站成打卡熱點 「前夫」吐苦水︰成日被迫入油
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《megahit》mv-再報捷破二百萬點擊-anson-lo派福利貼露齒相-286802