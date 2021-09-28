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Megahit｜MV再報捷破二百萬點擊 Anson Lo派福利貼露齒相
2 小時前
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盧瀚霆AnsonLoMegahit
Megahit｜MV再報捷破二百萬點擊 Anson Lo派福利貼露齒相
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Anson Lo 新歌MV隱藏很多彩蛋。
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Anson Lo新歌「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh」配合招牌動作，非常洗腦。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前推出新歌《Megahit》大受歡迎，早前已報捷極速破百萬點擊，短短4日後，今日再破200萬點擊，相當厲害。成績咁好，教主當然有表示，他立即於IG 限時動態派福利，貼出一幅極可愛的露齒相，寫道：「roll機前check清楚牙齒整潔」，並再次手繪心型圖答謝「神徒」。

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MV 推出短短6天，已破200萬點擊。
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Anson Lo露齒福利圖。

稍後播MV幕後花絮

除此之外，一眾大小「神徒」都大玩教主的#MegahitChallenge， 挑戰教主MV中神級的舞技，只見AL於限時動態貼出收到過千條短片，個個跳得有板有眼，最後教主亦透露今晚9點將會播出MV的幕後花絮，一眾「神徒」都大感期待。

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今晚有得睇幕後花絮。
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Anson Lo 親自手繪心心答謝歌迷。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《megahit》mv-再報捷破二百萬點擊-anson-lo派福利貼露齒相-286802
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