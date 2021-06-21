「奶仔」方紹聰完成194公里赤腳行香港 將申請健力士世界大全

奶仔(方紹聰)為期6日5夜的《赤腳慈行香港一圈》，昨晚(26日)在中環天星碼圓滿結束，明顯消瘦的奶仔衝刺一刻表現興奮，其父母和家姐親臨終點為他打氣。

奶仔於上周一(21日)在尖沙咀行步，共用了97小時01分45秒，步行了194.45公里，大會將申請入健力士世界紀錄大全，奶仔表示事前不知大會這申請，「相信沒有赤腳步行的世界紀錄，今次算是創造一個紀錄。」，但最重要是為匡智會籌款，以及幫貧窮地區兒童籌募他的鞋。」

談到終於完成行程的感覺，他直言很辛苦，估不到能夠完成，「第一日已懷疑能否完成，幸好得到大家和朋友支持與鼓勵，這跟自己11年的演員生涯有點似，最初距離做男主角的路很遠，但慢慢累積一點成績，現在終於有自己的節目，我會繼續抱這種精神做下去，亦希望感染到別人，我衝過終點時有位伯伯在我耳邊說：『多謝你幫香港做了一點事情，我都捐了一萬元。』 我聽完真係好開心。」他表示，完成赤腳行後，最想和團隊和家人一齊食飯，回家洗澡，睡到自然醒。