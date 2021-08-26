趙薇被封殺｜「小燕子」一夜消失 微博被罵辱華全因20年前軍旗相片

趙薇被封殺｜微博被罵辱華全因軍旗相片

內地女星趙薇再成為網民熱話，昨日（8月26日）中國多個影視網站都將趙薇有份演出的作品下架，並在演員名單中刪去其名字。據指趙薇已被列入「劣跡藝人名單」，其微博超話（集中討論區）已無法顯示，連帶「趙薇怎麼了」都成為了微博熱門搜尋榜第四位。

相信香港人認識內地女星趙薇都是因為她在《還珠格格》中飾演「小燕子」一角，只是最近趙薇被翻出曾穿日本軍旗的舊照，其亦有傳出她旗下藝人張哲瀚在靖國神社拍照，被指辱華，連帶趙薇的成名作《還珠格格》的演員名單亦將她除名。網民發現現時已無法在愛奇藝、優酷等網站找到有趙薇主演的劇集《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品。

趙薇微博被狂轟炸

事件起因全源於「日本投降76週年」，中國央視於官方微博發帖「勿忘歷史，吾輩自強」，其圖片被大量中國網民轉發，趙薇亦於8月15日打上「銘記歷史，吾輩自強」，想不到大量網民於帖上留言「你也配」，甚至將她2001年披上一塊「旭日旗」方巾為《時裝》雜誌拍攝的宣傳照翻出，批評她是「民族罪人」，指「趙薇身穿日本軍旗裝和美國國旗，2019年旗下藝人張哲瀚又參拜日本靖國神社，這到底是甚麼操作呢」。

網民分析趙薇多項罪行 曾與希拉莉合照

現時趙薇還未有回應事件，不過這名女星過去一直都是新聞人物，有網友指中國政府會對趙薇下手的原因，一來她和阿里巴巴CEO馬雲關係密切，其老公在政商界人脈極廣，曾以空殼公司收購上市公司，被罰5年內禁止進入證券市場；二是曾傳她拿了新加坡國籍，卻稱自己是愛國的中國人；加上趙薇集團成員曾和達賴喇嘛接觸，她又曾和希拉莉合照，被認為在美國政治人脈廣，因此被中國政封殺亦是有跡可循。

即睇旗下藝人張哲瀚早前出事新聞：

張哲瀚事件令趙薇捱批 網民重提穿日軍旗裝黑歷史