「東涌羅浩楷」告別曲髮 黃建東︰無晒啲 Buddha味

早前參加《香港小姐2021》面試的利愛安(Kirsten)因為樣貌似羅浩楷，加上似佛祖而成為網上紅人，「東涌羅浩楷」雖然未能入圍，但火速獲得無綫垂青，與她簽下3年藝人合約，更安排她入劇組。早前黃建東上載與Kirsten兄妹合照，留言預告她將在《愛．回家之開心速遞》出現。今日黃建東再次上載合照，發現Kirsten的標誌性曲髮不見了，變為直髮，連他不禁謂︰「無晒啲 Buddha味~」Kirsten亦都上載合照，表示很高興與黃建東再次見面，並指對方令她在無綫工作甚有歸熟感，又希望有天可以一齊拍劇。

Kirsten早前接受嚴淑明網上節目訪問，當時嚴淑明表示可以為她進行大改造，而Kirsten就表示現時努力減肥及學普通詰。最近亞視培育薛影儀做「亞視一姐」，不少人稱阿儀的出現，令「東涌羅浩楷」都要投降。如今Kirsten變髮，未知無綫又如何安排她力撼阿儀呢？