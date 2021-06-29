「東涌羅浩楷」簽約無綫 林作睇好Kirsten成鍾麗緹2.0

有「東涌羅浩楷」之稱的Kirsten(利愛安)在香港小姐首輪面試帶來熱話，在林作不停加持下，令Kirsten成為話題人物。昨日Kirsten經林作介紹接獲5位數酬勞的工作，二人更夥拍打到鍾培生眼腫的阿宗一齊拍廣告，更沒想到的是Kirsten已經跟無綫簽約。

阿宗在廣告中扮演Kirsten的男友，至於林作是否介入成為他們第三者就有待廣告揭曉。不過林作與Kirsten卻因為抽水而成為好友，Kirsten更大讚對方為人風趣有魅力。

Kirsten透露已跟無綫簽約，但暫未有工作安排，她坦言希望可以唱歌和演戲。問到無綫有冇要求她減肥，她指現階段不用。林作大讚Kirsten充滿喜感，認為她是女版林作，並預告未來或會再合作。由於Kirsten不懂廣東話，恐怕在娛樂圈發展受到規限，林作稱當年鍾麗緹拍《破壞之王》都是用配音，認為對方是鍾麗緹的進化版︰「當年鍾麗緹都得，佢依家都得！」他稱自己有份鼓勵對方簽無綫，認為是一個對她最好的發展平台。