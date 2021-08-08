「東涌羅浩楷」變靚女 張寶兒幫手搣甩佛祖味

「東涌羅浩楷」利愛安(Kirsten)日前在IG分享與黃建東合照，其標誌性曲髮變成直髮，有網民指Kirsten拉直頭髮後，有幾分似朱千雪。今日無綫的娛樂新聞台播出Kirsten大改造過程，其直髮造型原來是出自張寶兒之手。

Kirsten在節目中被問到自己知不知道有「東涌羅浩楷」的稱號，她表示知道，認為自己似爸爸更多。由於Kirsten不懂中文的關係，對主持的說話只能頻頻點頭回應，當問到她是否也覺得似羅浩楷時，Kirsten依舊點頭，因而鬧出笑話。

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其後主持安排她與整形醫生見面，Kirsten表示希望可以皮膚好一點、牙齒白一些，及令腋下皮膚變白，她指因為剃毛關係，令該處的皮膚變得暗啞。做完療程之後，Kirsten面形比以前少了些浮腫，牙齒也白了不少。當然這個部份，是植入式廣告，節目大方展示美容中心的名字。

之後無綫安排張寶兒為Kirsten大改造，她指Kirsten的五官突出，只是髮型、衣著選擇及化妝技巧累事，於是幫對方「改頭換面」。經過張寶兒「大執」之後，Kirsten的確脫胎換骨，令人眼前一亮。

張寶兒事後在IG分享當日照片，並寫道︰「這幾天還做了一件有意義的事，就是認識了這位新朋友，和為她來了一次大改造挑戰，第一次遇見Kirsten，從她的談吐舉止中發現，原來有別於她的不羈打扮，她其實是個親切可愛的氣質女子呢。這次非常感恩她相信我。我想，一個女孩能夠學習如何打扮自己，並成功喜歡自己新的模樣，是一件很快樂的事情，畢竟我年輕時也常常渴望有人幫我嘗試造型/教我變美啊，讓大家看一看這個不一樣的Kirsten。」早前張寶兒被指擔任形象指道失敗，今次可說是一雪前恥。