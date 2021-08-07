「港普F4」89年入行陳法蓉大爆港姐多年工資冇調整 蔡少芬$500一個show

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、洪欣及陳法蓉相識30年，首次合作參與真人騷《請吃飯的姐姐》，四人合夥經營餐廳，廚藝了得的 Ada 在第三集使出看家本領，炮製一味「菠蘿芬冰鎮咕嚕肉」，令不少客人都食指大動！餐廳經理擔心咕嚕肉的份量太多，Ada 即笑指：「不會，洪欣一個人都可以吃一盤，她臉又胖，嘴巴又大！」

節目期間，三位星級媽媽忍不住分享當年的「坐月」時光，更齊齊鬥曬恩愛！朱茵大讚當年老公黃貫中無微不至：「他幫我燒薑水，還幫我洗頭髮的。」Ada 也不甘示弱，憶述張晉擔當她的私人按摩師：「我晚上睡覺時會抽筋，我老公就會立刻起來幫我按摩，因為他是運動員，知道怎樣去按。」至於洪欣坐月時就慘被老公「焫著」：「他不知道薑水是要把它放涼，幫我洗手時他很緊張，我把手伸出去，他就把整壺熱水倒下來，快把我燙熟了。」Ada 聽畢再補一刀笑說：「他其實很討厭你，哈哈哈。」

此外，四位姐姐更大方分享當年入行時的工資，Ada 透露：「 我當選香港小姐後，就五百元一個show，例如一部電視劇有20集，那就算40個show，如果你當主角，從頭到尾都有你的戲份的話，就只有兩萬元。」朱茵則表示當年未畢業已有機會參與幕前工作，當時每月工資大約八千元。至於陳法蓉大爆香港小姐的工資竟多年來也零增長，令全場嘩然：「我記得當選香港小姐後是每個月有固定工資，那個工資就很低，過了很多年之後我遇到一個新的香港小姐，我再問她現在每個月工資是多少，我沒想過過了那麼多年，她跟我那個年代的工資是一模一樣，沒有改過！」