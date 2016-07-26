「牧田CP」再次合體 | 搭膊頭唱主題曲甜到漏 Ian尷尬企中間做電燈膽

人氣男團MIRROR 其中三位成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）和Ian（陳卓賢）昨晚舉行慈善網上音樂會，約晚上八時半開騷。

音樂會上，Ian唱了多首熱門單曲，而Edan和Anson Lo這個「牧田CP」再次合體，成為焦點，他們首次現場獻唱《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》及片尾曲《不可愛教主》，二人默契十足，Edan更攬實Anson Lo膊頭，sweet到爆。

其後3子並排而坐，Ian被安排坐在Anson Lo和Edan中間，並尷尬表示：「我唔想坐你哋中間，怕阻住你哋」，Anson Lo和Edan卻無視Ian，不斷打情罵俏，場面搞笑。

其後到Ian和Edan合唱，Anson Lo假裝呷醋問：「有冇諗過我感受？」，Ian即禁不住問：「你哋係咪抽離唔到角色？」但Edan好快就答抽離到，音樂會大概歷時一小時完結。