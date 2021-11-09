「蟻俠」保羅活特獲封全球性感男士

《紐約郵報》早前報道，指「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)將會獲雜誌《People》選為今年全球最性感男士，點知原來「報錯料」。《People》今日正式公布，全球最性感男士得主是《蟻俠》(Ant-Man)男星保羅活特(Paul Rudd)。52歲的保羅得知獲選最性感男士時表示：「我意識到大家估計我得獎時的反應：『點解嘅？』講真，其實好多人比我更應得到此名譽。」保羅續說：「我第一時間通知太太，她狂笑話『我笑到震晒，對了，他們選對了。』其實我比太太更加震驚。」

曾演《老友記》

生於美國新澤西州的保羅活特，出道作是1992年劇集《Sisters》，2002至2004年參演經典劇集《老友記》(Friends)，在劇中飾演女主角之一Phoebe Buffay的男友。本屬喜劇演員的他，2013年獲選中主演Marvel超英片《蟻俠》，人氣進一步提升。保羅最新作品是本月上映的《捉鬼敢死隊：魅來世界》(Ghostbusters：Afterlife)。

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