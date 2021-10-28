「試當真」世一女神Jessica還原日韓劇 MC $oHo & KidNey炮製洗腦歌

咁大件事冇人講?「試當真」世一女神Jessica(陳以臻)，為「黃Viu煲劇台」拍宣傳片《劇力任你轟》，宣傳片的洗腦主題曲則由話題歌手MC $oHo & KidNey合力炮製。

《劇力任你轟》講述走進戲劇世界的Jessica，遇上兩位「日、韓男神」，還原《金秘書為何這樣》李英俊會長(朴敘俊飾)和日劇《極道主夫》阿龍(玉木宏飾)的經典劇情，先被韓國霸道總裁冧到心心眼， 又與日系豪邁主夫展開令人心動的逃亡之旅，她還會化身卡通，穿梭於現實和虛幻的異，鏡頭一轉，Ca姐公然在中環街頭邊上廁邊煲劇，轉頭又被BL劇集主角和古裝演員包圍，喻意煲劇可打破時間和地域界限，貫徹《劇力任你轟》口號。煲劇台將於本月12日面世，稍後會率先播放亞洲男神金秀賢和車勝元擔正的《某一天》以及賣座動畫 《鬼滅之刃 遊郭篇》，滿足不同觀眾需求。

「試當真」世一女神Jessica還原日韓劇 MC $oHo & KidNey炮製洗腦歌