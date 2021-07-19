「遮遮」又有新搞作| 張敬軒淆底 BBB多士係咩意思？

張敬軒的「工人遮遮」炮製早餐一向令人驚喜，軒仔不時在社交平台分享相片，一度成為網民話題，因此被封「早餐KOL」。

當網民以為「遮遮」已地位不保時，今日軒仔貼了一張早餐相，相中只有三片類似英文字母B字的多士、一樽果醬和一杯黑咖啡，並留言：「#到咗依家出街都仲有人問我今日食咩早餐，你哋唔使再問了，因為冇變過唔該！」

軒仔表示為期兩個月的搬屋搬廠搬寫字樓終於到岸，大部份事物都是新的開始，唯一沒有變的就是早餐：「噚日朝頭早起身，雪櫃除咗兩隻凍嘅芒果同一個由舊屋帶到嚟新屋已經雪咗兩個禮拜嘅蜜瓜同埋啲汽水同冰格有冰粒，就乜都冇了... 我嗰下係着着哋，於是我將長久以來積壓嘅各種問題，趁住今次轉環境同佢好好討論咗一番」再表示「 #我突然間發現我嬲嘅時候英文會流利好多 #可能平時慣咗嘻嘻哈哈好明顯佢唔係咁接受到我嘅認真mode #佢有啲唔開心 #佢話俾我聽佢會處理好我個早餐問題 #佢會諗辦法改進」。

軒仔坦言與「遮遮」溝通後，早餐問題已經得到改善：「於是今朝就改進左 #而我appreciate #其實有冇高人指點下個BBB組合係咪有咩意思 #唔通係咩密碼？#BreadBreadBread #我確係淆 #早餐終於有得揀之 #張宅早晨全餐ABC #A餐 A形麵包 #B餐 B形麵包 #C餐 C形麵包 #阿遮心諗阿蛇你再嘰嘰趷趷我就俾C你食」 ，不少網民紛紛留言笑指「BBB」不是代表「BreadBreadBread」，而是代表「ByeByeBoss」。