【力圖打排球】獲ERROR隊友力撐：身冇屎唔使鼓勵 保錡承諾做負責任男友

ERROR昨日出席《力圖打排球》記者會，在活動上與MIRROR玩排球遊戲 「圓圈殺波」，梁業(肥仔)被Edan近距離用排球攻擊下體、代ViuTV高層魯庭暉報仇時，事後他大派定心丸表示無大礙，「只是一下痛楚。」193(郭嘉駿)則回應說，「上次我中了死亡恒星之後，我變大了，希望你今晚也變大。」然後三子你一言我一語大講有味笑話，一時指肥仔是蘑菇獸，又爭住自認是定海神針，最後還是由隊長肥仔叫停，場面搞笑。

提到保錡近日被「食女」負面新聞纏擾，193就表示，「我們每人也有很多負面新聞，如果有證據就拎出來，但現在也沒甚麼。我們一向都不太理這些評價，無論本身係好人或賤人，都有很多人抨擊，指控你是賤人。」今日如常出席活動的保錡，則自言心情未受大影響，193補充說，「今天他能喺度出現，因為他真的沒事。那純粹是一個指控，也沒有證據。」阿Dee(何啟華)和肥仔亦認為，保錡各方面都如常，根本毋須特別慰問，3位隊友均認為，「身冇屎就唔使鼓勵。」

被問到女友沙律如何看有關新聞？保錡認真表示，很感激女友的支持，「身為男朋友要負一個責任，更專注事業，做得更好，令事業可創出一點成就，對她有承諾，這是我想做的事，希望可為沙律做更多事。」