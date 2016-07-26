【力圖打排球】與力圖隊友重聚好感動 顧定軒期待《造星IV》見花姐頭痛樣

在去年大受歡迎的ViuTV劇集《男排女將》演阿King的顧定軒(Zeno)，今日出席《力圖打排球》記者會，對於能與力圖隊員和「家瑜教練」鄧麗欣重聚，Zeno大為感動，他直言希望將來可透過續集、電影版甚或一場球場，延續力圖精神。

盼延續力圖精神

Zeno直言《男排》對個人演藝生涯別具意義，既是他首次擔正，又涉及他喜歡的運動，而且大家的反應很好，他自言也有好幾次重看《男排》，愈看愈覺到每位演員的角色都別具特色，例如Edan的搞笑本色、Anson Lo很暖男，今次重聚就像回到拍劇練波時，非常感動。談到Stephy期望有機會開拍《男排2》或電影版，Zeno表示，「當然希望可延續力圖的精神，甚麼形式也沒所謂，反而觀眾可以話俾我哋知。」，

回看《造星III》

去年跳出舒適圈參加《全民造星III》的Zeno也有留意今屆的《造星IV》，他笑言，「今次是全女班，但花姐一向很驚搞女團，很期待見到花姐頭痛樣，相信是很破格的，而且Zoe(余潔瀅)也有參加！」他回想《造星III》讓他在成長路上跨出一大步，「造星給自己很大成長歷程，經歷很多血汗眼淚都好真實，花好多時間排練，隊員相處、導師二汶和阿祖的教導，讓我離開造星舞台更有信心再上路時。」

他認為最重要是享受每個時刻，別要怕輸贏或跌倒，盡量學習，他表示這半年給自己小休期，可以沉澱思考日後的路如何走「我去學陶藝、芭蕾、潛水、學車，可以涉獵不同範疇，再帶回演戲裡，讓大家見到我的不同面向。」