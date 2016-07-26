力圖打排球｜Ian唔認得短髮Jer Anson Lo爆Edan操肌：儲緊第一塊

MIRROR六子陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、邱傲然(Tiger)和王智德(Alton)今日出席《力圖打排球》記者會，大談跟港隊代表謝影雪和鄧俊文打羽毛球的感受。曾是港隊排球代表的Ian被指羽毛球技不似預期，他直認羽看球非個人強項，能與奧運選手過招，純粹是朋友開心交流。至於獲「鄧俊」點名讚球技優秀的Tiger則笑言，「其實我也是跟皮皮(Frankie)學，但皮皮選擇不來，我對這位師傅有少少失望，希望他下次爭取更多機會。(皮皮來了，就會嬴對家？)我覺得有七、八、九成。」而Alton則表示，能與奧運選手切磋，是人生的驕傲，「一世人能夠與奧運選手切磋，一千零一次，日後一定要跟子子孫孫說，然後不解釋甚麼。」

談到比賽時謝影雪鍚住阿Jer，阿Jer就大爆，「她今天已經冇昨天咁留手，因為花姐落order，要他們多用真正實力。」至於雪雪BB對於被阿Jer指是媽媽，非常傷心，阿Jer大感無奈，呼冤說：「不是我呀，是司儀說的。怎麼會是媽媽呀？(要澄清嗎？)我們的媽媽在這裡，Mirror的媽媽是Jeremy。」剪短頭髮後首次現身的Jer表示，明天將投入電影拍攝，他笑言，「今日我戴眼鏡出現時，Ian嚇一嚇，幾乎唔認得我。」而Tiger則認為Jer的黑色短髮look，予人感覺很「乖仔」。

被問與鄧麗欣和顧定軒等再聚的感受時，Jeremy表示，很開心。對於Stephy透露希望與MIRROR同台跳舞說，眾子齊聲說好，揚言下次開騷要找Stephy做固定嘉賓。

至於現正為游水新劇《i. SWIM》操肌的Edan表示，「幸好現在還不用脫掉衣服，尚有些時間操練，希望操fit一些。會努力的。(有8塊腹肌嗎？)8塊？我現在好像有.....」Jer則代答：「我看過了，但沒有。」Jeremy認為應該有4塊，Anson Lo笑言：「儲緊第一塊。」Edan和應說：「一大塊，哈哈。」

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