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【水著考有Feel】小儀想拍「考有劇」自肥 Edan腹肌被指似溶咗嘅朱古力
1 小時前
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水著考有feel小儀Edan呂爵安黃奕晨DixonMIRRORERROR
【水著考有Feel】小儀想拍「考有劇」自肥 Edan腹肌被指似溶咗嘅朱古力

由小儀、呂爵安(Edan)和黃奕晨(Dixon)主持的ViuTV節目《考有Feel》，趁炎夏日移師水上樂園拍攝夏日特備版的《水著考有Feel》，請來MIRROR四位成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)和ERROR全團擔任嘉賓對戰。

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小儀、Edan、Dixon、巧靚和巧正，再次合作主持《水著考有Feel》。
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小儀笑言，Edan雖然忙碌但有沖涼，是乾淨的成員。

小儀被問到是否很期待男團成員脫衣的場面，她笑言，「唔止除衫，仲要睇埋除褲過程。」至於最想看誰騷肌？小儀直言，MIRROR四子個個身形都好，自然期望各人騷肌，不過最想睇的是阿Dee，她笑言，「睇慣肥仔的肚腩，但很少見阿Dee的身體，好有神秘感。Edan就自爆：「我們在節目會著背心，有手臂可睇。」

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3位主持及MIRR0和ERROR成員。

3位主持再次聚首，小儀慨嘆，「我哋3個未合作過，但一拍即合，真心想再合作，拍劇也可以。」Edan提議拍「考有劇。」小儀續指：「我們是三位主角，我有很多後宮男士。」Edan直拘是「小儀自肥計劃。」小儀表示，「唔一定搞笑，可以是認真的愛情劇，驚憟都Ok，試想像小儀打這麼多隻鬼。」

Edan近日已開始投入新劇《i.Swim》的拍攝，他表示已開始習慣跟水做朋友，不過操肌則仍要努力，小儀笑言已查驗Edan的腹肌，她形容「似六塊溶咗嘅朱古力」，暫時尚未合格，Edan仍須努力。

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小儀自肥想拍愛情版《考有Feel》
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小儀跟兩位拍檔一拍即合。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/【水著考有feel】小儀想拍「考有劇」自肥-edan腹肌被指似溶咗嘅朱古力-282268
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