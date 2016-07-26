【水著考有Feel】MIRROR四子騷「毛腿」迎戰ERROR 正副隊長預告出歌大計

MIRROR成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)昨日為ViuTV特備節目《水著考有Feel》進行錄影，大玩水上活動，四子再次對戰ERROR。

MIRROR向來「冇夏天」，四子上身繼續密實上陣，Alton解釋是吸取上次經驗，決定採取保護策略，AK補充說：「演唱會騷咗胸肌，今次主力騷小腿肌！」繼而四子大騷8條結實的看腿，非常搞笑。至於會以甚麼絕招對戰MIRROR？Lokman就說：「我哋經過開會，決定採取無視規矩的策略，一齊無視，一齊盡興！」正副隊長Lokman和AK揚言，「佢哋茅，我哋更茅！」

經過暑假密集出歌之後，Lokman預告MIRROR將會推出全新團歌，AK亦會於今年內再推出兩首單曲，其中一首將會找隊內另一兄弟合唱。對於鏡粉出心山力出錢為偶像應援，AK表示，「很多謝粉絲愛戴支持，送禮物給我們，生活時又會為我哋在燈箱落廣告，但其實也希望能將這筆錢轉化去做善事，寄回收據俾我哋，這是令我們最開心的支持。」Lokman補充說，不妨去資助兒童或流浪貓狗等寵物。

MIRROR成員今年拍了不少廣告，被問到收入是否大增時，Lokman回應說：「我們太忙，沒去計算，但相信可食多串魚蛋，或對波靯。」Alton、Frankie等也笑言「食飯叫凍飲不用想，甚至可叫特飲。」