一級指控｜陳家樂演新晉律師 方中信為投入角色 向律師界朋友偷師

由方中信、譚耀文、陳家樂主演的電影《一級指控》將於十月底上映。電影中，方中信飾演連勝12場的著名大律師，面對不利證據、威迫利誘，他以非常手段絕地反抗；陳家樂則是行事規矩，滿腔熱血，但連輸12場的新晉大律師。

故事講述富豪郭世榮 (廖啟智 飾) 女兒被殺，引發全城哄動。年輕律師何學銘 (陳家樂 飾) 接手案件，為無權無勢的疑兇李逸峰 (黃定謙 飾) 辯護。面對控方律師陳康禮 (譚耀文 飾) 毫無破綻的不利証據，何學銘只得向金牌大狀雷有輝 (方中信 飾) 求助。但雷有輝的非常手段，令法律黑白界線愈變模糊。一場「一級指控」案件，爭取公義牽引政商勾結，惹來殺身之禍。

雖然方中信及譚耀文並非首次飾演律師，但為了投入角色，二人均表示有向法律界朋友偷師，詢問他們專業知識及律師生活的細節；而一眾年輕演員如陳家樂及何珮瑜（Jeana）更感謝戲中前輩拍攝期間的指導，Jeana更透露在片場時，不時跟鮑起靜請教煲湯心得。