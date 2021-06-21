一見如故 欣宜Serrini邊拍MV邊𥄫靚仔

鄭欣宜新歌《先哭為敬》由梁嘉茵(Serrini)與許崇謙(HimHui)作曲、黃偉文（Wyman）填詞，推出後好評如潮。據悉這歌原本為一位男歌手寫，因緣際會被欣宜選中。由於獨唱版反應好，於是推出Serrini與欣宜的合唱版《先哭為敬 (尾班車 Version)》，並包了一架電車遊叮叮河拍MV。拍攝當日她們才首次正式見面，欣宜形容二人仿如「同一塊布」，同聲同氣，雞啄唔斷，還在電車上層齊齊𥄫靚仔！

今年元旦，欣宜與Serrini在頒獎禮同場後，引爆網民熱話，紛紛留言希望她們合作演出。其實早在去年欣宜加盟寰亞時，已主動向公司要求與對方在音樂上合作，期待擦出火花。欣宜透露由收Demo到拍MV前，與Serrini一直都只是「網友」，拍MV日終於首次見面，一見如故。欣宜說：「我有睇Serrini嘅演出和MV，好鍾意佢嘅歌聲和風格，感覺我同佢好似來自同一塊料子裁出嚟咁，雖然各有風格但又好夾，所以我同公司講好想同佢合作，終於等到佢嘅Demo，一聽就好鍾意。可能唔輸得嘅性格，見到『男人歌』三個字就偏要唱。」

合唱版MV拍攝當日，包了一架電車遊走銅鑼灣、跑馬地和中環，除了欣宜和Serrini，另一位作曲人HimHui亦亮相MV彈結他，填詞人Wyman驚喜現身探班打氣，還有903DJ 謝茜嘉現場訪問錄音。欣宜心情大好，未埋位時扭腰跳舞又風騷向途人揮手，被拍照時攞甫士任影唔嬲。Serrini初時比較含蓄，但電車駛到跑馬地在運動場附近時，欣宜與她手指指又細聲講大聲笑，原來她們在𥄫靚仔。

初次見面，欣宜直言很羡慕Serrini條腰，Serrini則大讚欣宜皮膚好靚和佩服她的自信。欣宜坦言：「我試過素顏戴帽，以為無人發現，結果一樣被人認出，咁算啦不如我擺埋甫士，最緊要影得我靚啲！」講到「哭」，她們異口同聲表示大個女，不隨便流淚。Serrini說：「依家會睇戲或者同朋友傾傾吓偈會眼濕濕。」欣宜非常認同，說：「我依家亦好少因為辛苦或傷心而喊，反而會為別人將負面情緒轉化為正面力量，堅強奮鬥，我會感動到喊。」