七仙羽夜會P1X3L遭男友詐型 預告明日合體唱《Oh My 7 God》

七仙羽(七師傅)今日與男子組合P1X3L出席米線店活動，他們4人明天會合體成為限定期間組合「OM7G」，並在ViuTV節目巡禮表演歌曲《Oh My 7 God》。

七師傅指因為大家工作十分忙碌，難以夾到日間時間彩排，於是要半夜外出排練，大呻被男友詐型。她說︰「半夜兩點幾出街，男朋友話有冇搞錯，半夜出去，今次真係水洗都唔清。」提到她因為「ViuTV味」太過強烈，未能與無綫合作，她則笑言自己是餐廳姐姐味濃，被食客誤以為是侍應。

P1X3L表示經七師傅加持下，工作量大增，又感謝師傅帶挈拍廣告。她表示近日收到廣告商及節目要求她與P13XL拍攝，並有國際品牌邀請拍廣告，成功游說對方與她一拖三拍攝。

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