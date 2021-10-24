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七師傅加持過唔同啲！J.Arie全裸宣布12月開個唱
1 小時前
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J.Arie雷深如杜汶澤七仙羽
七師傅加持過唔同啲！J.Arie全裸宣布12月開個唱
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J.Arie首個售票個唱的海報。
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J.Arie獲樂易玲放生，提早跟邵氏完約。

J.Arie(雷深如)出道13年，曾先後跟太陽娛樂及邵氏簽約，但發展一直未如理想。J.Arie去年自資推出的《陰陽道具》，由於MV提及性，加上意識大膽，一度被要求下架。為了捍衛自己的創作，決定主動要求跟邵氏提前解約，有指樂易玲企硬，認為她的音樂不正面，但最後獲公司放生。

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J.Arie過去發展平平，沒料到與七仙羽拍攝一集《七救星》，反而成功入屋。
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J.Arie為杜汶澤的網台効力。

七師傅加持

離開邵氏之後，J.Arie曾為杜汶澤的網台工作，並為ViuTV拍攝《七救星》，在節目中更自爆為了自己的音樂夢，銀行試過只得82蚊。未知是否經過七師傅的加持下，J.Arie漸為人熟悉，今日更宣布12月在海洋公園舉行人生首個賣飛的演唱會。

全裸拍個唱海報 

J.Arie上載個唱海報，全裸的她只用了一塊黑板遮擋住重要部位，性感得來有型有款。她寫道︰「雖則話做人要有信心，但第一次點都會淆吓底，所以真係靠大家啦加油呀！！！究竟呢一場會係一場幾癲嘅演唱會？我都仲未知！正如寫每一首歌，最後都唔知可以遊到幾遠！大家放長雙眼睇吓啦！」田蕊妮也轉發對方的海報，留言說︰「佢開演唱會，佢開演唱會，佢開演唱會！重要事情講三次！我好期待呀！」

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J.Arie早前邀請強尼、蝦頭拍MV，意識非常大膽。

處女騷談精神病

J.Arie的個唱以「精神病」做主題，希望演繹自己創作給其他歌手的作品，讓大家有一種耳目一新的感覺，並期待所有樂迷能有一個在視覺和聽覺上有無限感官刺激的晚上！提到自獨立歌手之後，創作了最能代表自己的「精神病系列」歌曲。演唱會的簡介提到今次是J.Arie 出道8年來首個售票的個人演唱會，她希望跟樂迷回顧這8年的經歷和成長。藉着這個音樂會，J.Arie 寄望自己和大家可以赤裸地、坦誠地承認自己是一個「Perfectly Guilty」的人：我們都是虛偽的人，我們都是雙重標準的人，我們都不是善良的人。

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J.Arie與小肥非常努力。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/七師傅加持過唔同啲！j-arie全裸宣布12月開個唱-290452
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