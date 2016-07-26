七師傅面無表情愛MIRROR 妙答「是否處女」之謎

近期人氣爆燈的七羽仙(七師傅)早前為Yahoo TV節目《娛樂問呢啲》擔任嘉賓，雖然她沒有示範「七連閃電鞭」，但親自教授強身健體招數，又預測疫情和股市未來走勢，從感情事到世界大事，回答「七味粉」(粉絲暱稱)提問，暢所欲言。

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妙論處女問題

早前開設了Facebook和IG的七師傅表示，由於忙於工作和修行，平日沒太多時間與網民交流，她在節目中便親自回答網民提問，其中她最感有趣是關於是否處女的提問，她親自回應說：「我個樣你覺得似唔似呀？同埋我呢個年紀，如果話我係，即係冇人要啦！」對於七味粉的支持，她表示感激，「佢哋大部分留言話『師傅愛你』、『我愛師傅』，見到都好開心。」故此，她亦有意搞粉絲聚會見見面，不過對於粉絲的應援行動，她就回應：「希望大家唔好嘥太多錢，不如直接啲……即係整太多產品，嘥太多精神時間同金錢喇！」

平靜的鏡粉

在一片「師傅愛你」的呼聲中，七師傅原來也是人氣男團MIRROR的粉絲，仲話全團無分彼此，個個都愛，「因為都同佢哋合作過，每個都各有特色，有啲靚仔，有啲性格好，有啲唱得好啲，有啲跳得好啲，個個都鍾意。」不過七師傅強調喜歡MIRROR未達至瘋狂程度，所以另一半未變做「前度」，她說：「我鍾意所有嘢都唔會好瘋狂嘅，好似我鍾意Mirror我又好平靜嘅，因為我係一個修行嘅人，同我而家講嘢一樣，面無表情，做乜都係同一個表情，開心唔開心，衝動唔衝動，都係咁樣嘅表情。」