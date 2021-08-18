七救星｜七仙羽嗌「腩樣」 小肥與6號合唱感動觀眾

由七仙羽主持的《七救星》最新一集要打救的對象是小肥，七師傅表示每個人都有幸福磅數，她指小肥必須增磅至222磅，再瘦回來便會事事順利。之後七師傅又帶小肥玩滑翔傘吸收仙氣，而小肥飛到半空之後，更清唱自己的首本名曲。七師傅與陳安立則觀看住小肥，而師傅更一度叫小肥做「腩樣」，但因為師傅的廣東話不太好，搞到讀音勁似粗口字，令陳安立爆笑。

最後七師傅為小肥安排一個小型演唱會，Rubberband主音6號突然現身，與他合唱，令小肥非常感動。其後6號表示在娛樂圈只得很少交心朋友，小肥是其中一位，他說︰「佢喺朋友圈成日帶來歡樂，如果我可以為佢做一點點歡樂，我係好樂意！」小肥續說︰「師傅對我嘅法科係祝福，好多謝，有咩得著，人嘅起起落落係好快嘅！」

雖然論爆笑度，不及林作及杜如風兩集，但網民覺得這集充滿正面訊息︰「雖然我唔知係節目效果定點樣，但我覺得做到個位係俾小肥感受到即使外界對佢有唔同聲音，但身邊都仍然有人支持佢，鼓勵佢，好易令我諗返自己依家所面對嘅事，就好感觸」另外不少人大讚小肥的表現非常適合做綜藝節目，希望他可以考慮在這個方向發展。