七救星｜同練美娟假結婚 七仙羽自肥搵男友行禮

最新一集的ViuTV的《七救星》請來練美娟做嘉賓，七仙羽(七師傅)指對方上一世是個男人，更欠了一名女士的情份，於是今世的她比較男性化及姻緣欠佳，所以為她製定了一個沖喜套餐。

他們穿上中式禮服玩接新娘，而且更訂下酒席邀請來賓見證娟姐及七師傅的婚禮。節目中娟姐的舉止可說是「man」過不少男士，更被眾人封為「娟哥」。正當大家以為七師傅全程被娟姐玩的時候，節目尾聲來個反高潮，七師傅表示要與娟姐「離婚」，隨即宣布「結婚」︰「我同我男友都好忙，橫掂個婚禮都搞咗，我就同佢結婚，但佢都未知。不過，唔緊要，呢個係我嘅計劃！」

之後七師傅的男友阿龍上台，七師傅即問︰「寶貝，你願意娶我嗎？」然後二人相擁接吻，賓客亦續一上台跟七師傅及其男友合照，似足婚禮影合照的情景。在旁的娟姐表示被戴綠帽︰「曾經有一下係好嬲，但見到師傅咁開心，我都嬲唔落，同埋都好感謝佢搞場大龍鳳帶來歡樂。」