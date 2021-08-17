七救星｜杜如風連紙紮舖都狂掃 七師傅︰死人嘢都唔放過

由七仙羽主持的ViuTV節目《七救星》新一集請來杜如風做嘉賓，希望減低她的購物慾。杜如風表示自己曾試過一日豪花35萬買衫，最後被媽咪剪爛信卡。七師傅先帶杜如風到紙紮舖，沒料到她大手入貨，連童裝都不放過，杜如風直言︰「我驚第日落到去冇地方買嘢，依家買定先，我死咗之後，咪可以拎番全部鍾意嘅嘢。」七師傅見狀感慨說︰「佢真係連死人嘢都唔放過。」

七師傅指杜如風的命格是先甜後苦，感情經常陷於不正常婚姻，對象是離婚人士或年紀小，也易有第三者，而且晚年不夠錢用。於是七師傅改帶杜如風到平價時裝店，訓練她的專注力，只可以眼看手勿動。不過，杜如風不消5秒已經拿起一件毛衣，七師傅隨即用藤條打那件衫，她說︰「我要打呢件衫，係呢件衫嘅錯，係佢引誘杜如風。」

然而，杜如風為七師傅挑選了一條連身裙，搞到七師傅破戒買下一條裙。杜如風非常得戚說︰「結果我搞掂咗師傅！好有成功感，你帶我嚟，我帶你買衫！」最後七師傅把杜如風的名牌手袋賣掉，再自掏銀包補多萬多元，購入不同物資派予深水埗街坊，現場大排長龍，杜如風笑說︰「長過買MIRROR啲飛嗰條龍。」她續說沒想過一個手袋可以令這麼多人開心，打算日後買多幾個手袋，再捐出去便可以幫到更多人。七師傅表示希望經過這天的活動，令她明白到使錢要有意義及有價值。

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