七救星｜林作媽對裕美極抗拒 寧願七師傅做新抱

ViuTV全新節目《七救星》將由今晚起，逢星期一至五晚上11時 正播映。節目由近日人氣急升的玄學家七仙羽擔任主持， 在助手陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy仔）的協助下， 為一眾星級嘉賓度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變。

早前七師傅及林作曾在社交平台分享節目預告，片段見到林作媽對裕美依舊抗拒，裕美更一度大感委屈而爆哭。七師傅表示嘗試為林作修補他生命中最重要的兩個女人─ 女朋友裕美及媽媽王莉妮的關係。她指林作的罪孽太深，要化解二人誤會就要先 打走林作身上的孽障。七師傅先企上梳化，然後奮力撲向林作亂棍狂 打，越打越起勁，之後裕美再加入，令場面一度失控。被打的林 作背部通紅，背上更有數條明顯的棍痕。

原來當日七師傅瞞 著林媽媽為她和裕美安排世紀飯局破冰，又建議裕美先對林媽媽釋出 好意，親自烹調一道餸菜給她品嘗。裕美出現之前，林媽媽向七 師傅表示要不醉不散，並指二人十分投契，林媽媽更形容七師傅像「 失散咗一世嘅妹」，叫七師傅考慮當她的新抱。

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當裕美突然端著一碟由她烹調的咕嚕肉出現 ，氣氛瞬間變僵，林媽媽立刻表示：「我減肥，已經唔食（咕嚕肉） 都飽啦。」裕美自言感到委屈，更忍不住流淚。 七師傅沒有加入二人對話，只見她雙手合十不停唸經，事後七師傅神 情認真地解釋：「我唸嗰本經嘅名叫『難唸的經』，每一家都有一本 嘅！」