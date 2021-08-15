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七救星｜林作媽對裕美極抗拒 寧願七師傅做新抱
19 小時前
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林作裕美七救星ViuTV王莉妮
七救星｜林作媽對裕美極抗拒 寧願七師傅做新抱
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林作媽與七師傅一見如故，更形容七師傅像「失散咗一世嘅妹」，叫七師傅考慮當她的新抱。

ViuTV全新節目《七救星》將由今晚起，逢星期一至五晚上11時正播映。節目由近日人氣急升的玄學家七仙羽擔任主持，在助手陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy仔）的協助下，為一眾星級嘉賓度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變。

早前七師傅及林作曾在社交平台分享節目預告，片段見到林作媽對裕美依舊抗拒，裕美更一度大感委屈而爆哭。七師傅表示嘗試為林作修補他生命中最重要的兩個女人─女朋友裕美及媽媽王莉妮的關係。她指林作的罪孽太深，要化解二人誤會就要先打走林作身上的孽障。七師傅先企上梳化，然後奮力撲向林作亂棍狂打，越打越起勁，之後裕美再加入，令場面一度失控。被打的林作背部通紅，背上更有數條明顯的棍痕。

 

 

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七師傅事後在社交平台表示打林作搞到她腰骨痛。
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裕美打的位置好像是……

原來當日七師傅瞞著林媽媽為她和裕美安排世紀飯局破冰，又建議裕美先對林媽媽釋出好意，親自烹調一道餸菜給她品嘗。裕美出現之前，林媽媽向七師傅表示要不醉不散，並指二人十分投契，林媽媽更形容七師傅像「失散咗一世嘅妹」，叫七師傅考慮當她的新抱。

相關新聞︰七救星｜裕美林媽媽當面對質 七師傅狂打林作出氣

 

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飯局未有裕美的時候，非常愉快。
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裕美出現之後，情況大不同。

當裕美突然端著一碟由她烹調的咕嚕肉出現，氣氛瞬間變僵，林媽媽立刻表示：「我減肥，已經唔食（咕嚕肉）都飽啦。」裕美自言感到委屈，更忍不住流淚。七師傅沒有加入二人對話，只見她雙手合十不停唸經，事後七師傅神情認真地解釋：「我唸嗰本經嘅名叫『難唸的經』，每一家都有一本嘅！」

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裕美感到委屈爆哭。
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七師傅沒雙手合十不停唸經。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/七救星｜林作媽對裕美極抗拒-寧願七師傅做新抱-280546
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