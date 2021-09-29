三上悠亞賣28張NFT寫真照 出價最高者與女神共晉28歲的最後晚餐

三上悠亞賣28張NFT寫真照 出價最高者與女神共晉28歲最後晚餐

日本AV天后三上悠亞早前在Youtube開Live慶祝生日，並宣布「Your NFT」計劃，將會拍賣NFT寫真。早前她已經完成拍攝寫真，並將會在10月公開拍賣，最高出價者更有機會和女神共晉28歲的最後晚餐。

三上悠亞於今年8月16日的28歲生日時，宣布將她28張寫真以NFT形式放上網拍賣，這次寫真由藝術總監秋山具義及攝影師KIKUMA一起創作，包括選了7個場景及以用4種不同元素拍攝，共限量28張，每位成功競投者都可以獲得三上悠亞拍攝時搭配或使用過的物品，以及一張親筆簽名板。

即睇三上悠亞部份拍賣寫真

最高價可與三上悠亞共晉晚餐

所有作品將會放在yournftproject的官網中，於香港時間10月1日早上11點至10月8日晚上9點公開拍賣，網站更體貼地設有繁體中文及英文供海外人士查看。而當中最高出價投得寫真的贏家，將可在2022年8月15日與三上悠亞共晉晚餐，一同度過女神28歲的最後一晚。官方表示今次活動亦都歡迎海外人士參加，如成功投得者官方會聯絡贏家滿足其願望！有興趣可以按其官網查詢。

甚麼是NFT

NFT全寫為Non-fungible token，中文譯作非同質化代幣，是一種虛擬資產，透過加密形式把特定資訊放到區塊鏈，以代表物件的擁有權，並透過網上交易平台進行買賣。較為常見的NFT有圖像、影片、虛擬角色等。

波多野結衣NFT卡牌賺過千萬

事實上，不少AV女優都曾推出自己限定NFT作品，如今年5月「暗黑林志玲」波多野結衣便推出限量3,000張NFT專屬卡牌，據報道3,000張限定寫真開售後數分鐘內便被搶購一空，合共賣出1.63億日幣（約1155萬港元）。波多野結衣的成功亦令不少AV女優三上悠亞、深田詠美及上原亞衣都推出個人NFT作品。

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