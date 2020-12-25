三年抱三 | 陳嘉寶IG宣布懷孕五個多月 表明將封肚

陳嘉寳（Anjaylia）在2017年與拍拖四年的男友黃頌祈結婚，2019年誕下大女兒Hosanna，翌年再誕下二女Eliana，未夠一年，今天Anjaylia 在IG再報喜，表示已懷孕5個多月，第三次做媽媽的Anjaylia，並未有透露bb性別，她寫道：「沒想到，才剛剛三十有一，肚子休息沒有多久，便又被新生命扎根進駐了…一步一步在大家的愛護和見證下今天已經成為三個小生命的媽媽了…感恩。知福。今後還請繼續多多指教。」

其後Anjaylia 向傳媒表示：「多謝大家嘅祝福，我又做媽咪嘞！第三次，感覺熟識又有啲陌生，依然好驚喜，因為小朋友係一份天父賜嘅禮物，我同先生都有計劃嘅，只係冇諗過份禮物咁快又再嚟，好感恩。我同先生嘅屋企都係大家庭，知道小朋友可以一齊成長會好開心。」Anjaylia更表明會封肚。

而老公黃頌祈則上載他摸着太太孕肚的照片，以英文留言︰「這張照片是去年的，但我覺得是昨天的...... 感謝上帝再次賜給我們另一個奇妙的禮物。謝謝我的愛Anjaylia，我愛你。」