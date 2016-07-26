下月出solo｜Jer挑戰新曲風首唱情歌 Anson Lo生日推出cute cute單曲

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)及Jer(柳應廷)於上周四(24日)舉行了JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer 全民 Tea Master 線上音樂會》。兩人獻唱《Burnt out》、《EGO》和《風靈物語》等solo作品之外，也選唱了隊友姜濤的《孤獨病》和《一號種籽》。

兩人預告將於下月推出全新solo作品，Anson Lo除了與Edan合唱《大叔的愛》主題曲，也會唱片尾曲，至於下首單曲，Anson Lo表示，「現時腦海內有的一個idea就是跳唱歌，不過真正下首歌是cute cute的作品。」Jer亦已錄好新歌，他表示今次也是未嘗試過的曲風，待MV完成拍攝後，會於7月中後期推出。據Jer早前透露，今年三部曲均會由《狂人日記》MV導演Sheng Wong執導，新歌繼續由王雙駿監製、小克填詞，據小克在社交平台透露，Jer將會首次唱情歌，當然出自小克手筆，當然會是非一般的情歌，樂迷密切期待！

在音樂會中，兩人也選唱了其他歌手的作品，包括馮允謙《地球來的人》、洪嘉豪的《曲線型戀情》和Zpecial的《深宵告別練習》，希望透過音樂為樂迷帶來力量。問到最喜歡哪個環節？Jer笑言首推Anson Lo的跳唱，「沒有冷氣下，他到跳到身水身汗，還有dancer伴舞，一定不容錯過。」Anson Lo急忙回應，「沒那麼誇張，難得有一個show可讓我做跳唱表演，一定要做到最完整，所以帶了4個dancer。」而他則最喜歡Jer唱的《風靈物語》，因為較少聽他在現場唱這歌。

兩人早前拍完《調教你MIRROR》，彼此可有新發現？兩人不約而同表示，雖然同屬慢熱的人，但已很熟悉對方，Anson Lo坦言出道頭半年兩人沒太多交流，他笑言，「直至《Mirror Go》去韓國才打開他的新世界，他原來會裝可愛，大家都要承受下。」在節目中，Jer提醒女友經痛要食藥，獲大讚是貼心男友，問他可會拉高做男友的標準？Jer則說：「我只是做回自己(Anson Lo忍不住大笑)，無論是鏡頭前後，沒有刻意拉高標準。」花姐於節目後大讚Anson Lo開始敢於表達己見，他回應說：「表達意見方面，現在應該沒那麼慢熱吧。」