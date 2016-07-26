不可愛的教主｜MV首次有女主角 Anson Lo騷肌出浴與陳漢娜貼身跳舞

人氣男團MIRROR成員將於今個暑假每周推出一首全新單曲，由憑著港版《大叔的愛》人氣急升的Anson Lo(盧瀚霆)打頭陣，昨日(7日)26歲生日的「教主」Anson Lo 推出今年第二首個人歌曲《不可愛教主》，化身劇集角色「阿牧」細訴單戀故事。新歌MV昨晚上架，Anson Lo出浴騷肌，大派福利，更獻出「第一次」與女主角陳漢娜(Hanna)頭貼頭跳舞，片尾還有「阿田」(Edan)驚喜現身，一眾神徒睇到「焫著」！

《不可愛教主》是《大叔的愛》的片尾曲，歌詞記載「阿牧」的心路歷程，Anson Lo表示，劇集監製Tommy希望由『阿牧』唱出對阿田那份不求回報的愛，「填詞人林若寧亦從大家的戀愛角度出發，每個人都試過掛住一個人、甚至單戀，明知對方唔會鍾意自己，仍然奮不顧身去守護佢。相信聽眾心裡都會浮現出一個好想見的人；同埋『教主』呢個稱號，我覺得只要你鍾意一個人，佢就係你的教主。」

與陳漢娜貼身共舞

Anson Lo過去的單曲《一所懸命》、《EGO》等MV都以跳舞為主，《不可愛教主》首次劇情形式拍攝，並找來陳漢娜(Hanna)演單戀Anson Lo的女生。Anson Lo自爆獻出「第一次」非常緊張：「人生第一次拍MV有女主角，最難忘是同Hanna頭貼頭的場面，因為在我演藝生涯中，第一次同女主角有咁貼身的接觸，當下真係好緊張！排戲時都有點尷尬，但Hanna好專業，每一個機位佢都做到100%；佢亦為咗MV專程學舞，真係好辛苦佢。」

掌上壓急救肌肉

除了與Hanna唯美共舞，Anson Lo還在MV中突破尺度，大騷結實胸肌，實行向神徒派糖！對此他亦直認：「今次有些鏡頭較大膽，例如露背肌、甚至沖涼，對我嚟講算係幾大尺度！最近無乜時間操練，演唱會後只做過兩次gym，好驚冇嘢畀人睇，所以拍攝展示身材的場面之前，不停做掌上壓，埋位前都要做多幾下。」

對於《大叔的愛》引發全城熱話，Anson Lo坦言感激觀眾支持，「我覺得《大叔的愛》是一個里程碑，可睇到《男排女將》之後，自己有甚麼改變。大家鍾意《大叔》、凌少牧，真是給我好大信心。」與喜劇有緣的Anson Lo亦透露，首部主演電影《假冒女團》有望在今年上映，期待為觀眾展現不同面向。