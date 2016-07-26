不小心駕駛判監18日 楊明保釋上訴

楊明早前承認不小心駕駛，及車窗玻璃透光不足兩罪，昨日於東區裁判法院判刑。裁判官鄧少雄看過行車紀錄儀片段，考慮辯方律師的陳詞以及求情後，判楊明需要監禁18日及罰款3千元，法庭批准他保釋上訴，莊思明聞訊後哭成淚人。

鄧官指，片段與案情吻合，雖然案件未有酒精濃度數據，但被告智力正常，有駕駛執照，明顯有其他原因令他當時不能控制車輛，從被告的表現可見，毫無疑問駕駛時受到酒精影響。鄧官認為案情極為嚴重，今次無人受傷只屬僥倖，加上楊明曾於05年被判酒後駕駛罪成，但未有吸取教訓，仍容許自己嚴重醉酒，是咎由自取，自招惡果，強調法庭絕不姑息醉駕。

隨時無得返內地發展

內地網民對楊明一案亦頗為關注，當他們得知楊明須要坐監18日之後，留言說︰「這回要入雪櫃了，長點心吧，楊明！」「自毀前程，太可惜了！」由於無綫近年十分重視內地市場，早前有消息指，無綫跟隨內地演藝圈政策，要求旗下藝人不能嫖娼、賭博、吸毒、分裂國家鼓吹港獨等行為，避免連累作品禁播招致損失。如今內地會全面封殺失德藝人，換言之，楊明若然上訴失敗，隨時喪失整個內地市場。楊明日後要參與無綫劇集的機會亦會少之又少，以免連累作品不能上架。

不小心駕駛判監18日 楊明保釋上訴