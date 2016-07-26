不滿花姐偏心MIRROR IG親回404︰多謝你哋陪伴ERROR

商台的「叱咤樂壇頒獎禮」昨日(8日)於昂坪市集舉行記者會，多位鏡粉(MIRROR粉絲暱稱)及404(ERROR粉絲暱稱)冒住寒冷天氣通宵等候，花姐得悉之後，先後在IG發文︰「多謝你們支持MIRROR，但你們也要小心，不要讓我擔心，PLEASE！」及「原來還有ERROR fans也在山上，你們要立刻搵安全地方休息，PLEASE！」

不滿ERROR被忽略

有404不滿花姐只關心MIRROR及鏡粉，在IG留言「ERROR一直都有fans」、「#我哋一直都喺度呀！」並tag了花姐、ViuTV高層魯庭暉、ViuTV等帳號。其後花姐在IG回應該名404的帖文︰「令你哋誤會，對唔住！多謝你哋一直陪伴ERROR。」成功撫平那位404的不滿。

不過，仍有不少404不滿花姐從來只著緊MIRROR，忽略了ERROR，他們留言說︰「花姐ig一直都只po mirror, 冇error, 偏心無誤。」、「唔係玻璃心，只係想花姐比多D機會error。」、「有時見花姐淨係po mirror D野, 又佢地D新歌呀又生日咁, 都無Error既, 真係好唔開心」。

花姐好人難做

有網民認為花姐身兼多職，本身要湊MIRROR 12位成員已非易事，而ERROR的第一經理人為濟哥，所以不應責怪花姐。有網民指花姐本身不知道有ERROR粉絲通宵到場，不明白為何有fans因而諳多揣測批評，感慨說︰「佢個位真係好難做。」

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