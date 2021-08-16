中國好聲音2021｜ 李克勤兩隊員打入五強 繼續發威

內地音樂選秀節目《中國好聲音2021》，日前進行五強爭霸戰，李克勤任導師的一組，是唯一一隊有兩名隊員進賽。克勤一組的兩位學員伍珂玥、賀三均成功擠身最後五強，其中伍珂玥更獲得全場最高分數。克勤除了為她們高興，亦表示非常滿意學員表現，特別是伍珂玥，當晚一戰是以往多場賽事中最好的一場；至於賀三的歌路則帶點搖滾，比較小眾，克勤坦言對此十分緊張。

克勤與學員多溝通成致勝關鍵

問到是晚致勝關鍵？克勤自言是四位導師當中資歷最淺，唯有將勤補拙：「我絕大部份時間都係畀咗『好聲音』，冇離開過戰場，可能因為咁樣，所以多咗時間同學員相處，大家多咗溝通。當最重要嘅一環係贏在運氣。我覺得運氣喺呢啲比賽裏面，尤其去到最後階段係好重要，每一位學員嘅實力大家係有目共睹，或者整體嚟講每個學員嘅表現啱唔啱五十一位評判嘅胃口，同幾百個現場觀眾嘅胃口，呢樣嘢係冇人可以控制得到，所以多多少少都係要有運氣，可能今晚我哋嘅運氣係特別好。」

平常心面對決賽

對於下周的決賽，克勤雖然表示有信心，但亦謂用平常心對待：「五個席位入面我哋佔咗兩個亦都唔見得有特別大嘅優勢，其實都係個別嘅比賽，所以盡做啦，盡量㨂啲大家喜歡嘅歌。因為決賽係現場直播，所以亦都好睇臨場發揮，希望兩位學員下個禮拜嘅發揮會係佢哋嘅水準，因為始終直播嘅時候，大家嘅心理壓力又會大啲，緊張啲，乜嘢事情都可以發生。所以分分鐘可能邊個失誤比較少就贏㗎啦，臨場發揮啦，天時地利人和，平常心去面對。」