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中秋晚會演出內容曝光！炎明熹夥拍郭富城黎明唱《我的中國心》
1 小時前
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炎明熹聲夢傳奇王菲無綫灣區升明月2021大灣區中秋電影音樂會郭富城黎明
中秋晚會演出內容曝光！炎明熹夥拍郭富城黎明唱《我的中國心》
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話明「大灣區中秋電影音樂會」，當然要有香港影視紅人撐場。

大陸舉辦名為《灣區升明月—2021大灣區中秋電影音樂會》於明晚(21日)中秋節在廣東省深圳市隆重舉行，無綫將安排於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER播出，《灣區升明月》屆時由朱凱婷及林溥來(Patrick Sir) 介紹精彩的表演環節。

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霆鋒擔任主持，究竟會否與王菲世紀同台呢？
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節目表演名單上也見到有黎明的名字。

據無綫發布的新聞稿稱，大灣區中秋電影音樂晚會由藍羽、鄧超、謝霆鋒、龐瑋、田川及陳嘉俊攜手主持，多位內地、香港、澳門及台灣的著名音樂人及電影人將匯聚粵港澳大灣區，以歌聲同賀中秋。據知王菲亦會現身，但官方公布的節目內容未有列出王菲演出的部份，大玩神秘。

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郭富城將以壓軸身份出場。
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炎明熹認真威威！

官方節目清單上顯示，《聲夢傳奇》冠軍炎明熹先與周勵淇、方力申、許靖韵、陳明熹、羅鈞滿、趙浚承合唱《獅子山下》，之後夥拍郭富城、黎明、譚詠麟、鍾鎮濤、王祖藍、周柏豪、胡杏兒、舒淇等合唱《我的中國心》。

現時大陸人氣旺盛的楊千嬅屆時會唱出《花好月圓》，日前她出席大陸電視台另一中秋晚會，與任賢齊再度合體亦是唱出此歌。

相關新聞︰
王菲霆鋒亮相大灣區中秋晚會 炎明熹都有份獻唱

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楊千嬅最近在大陸人氣超勁。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/中秋晚會演出內容曝光！炎明熹夥拍郭富城黎明唱《我的中國心》-285616
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