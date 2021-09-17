中秋晚會演出內容曝光！炎明熹夥拍郭富城黎明唱《我的中國心》

大陸舉辦名為《灣區升明月—2021大灣區中秋電影音樂會》於明晚(21日)中秋節在廣東省深圳市隆重舉行，無綫將安排於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER播出，《灣區升明月》屆時由朱凱婷及林溥來(Patrick Sir) 介紹精彩的表演環節。

據無綫發布的新聞稿稱，大灣區中秋電影音樂晚會由藍羽、鄧超、謝霆鋒、龐瑋、田川及陳嘉俊攜手主持，多位內地、香港、澳門及台灣的著名音樂人及電影人將匯聚粵港澳大灣區，以歌聲同賀中秋。據知王菲亦會現身，但官方公布的節目內容未有列出王菲演出的部份，大玩神秘。

官方節目清單上顯示，《聲夢傳奇》冠軍炎明熹先與周勵淇、方力申、許靖韵、陳明熹、羅鈞滿、趙浚承合唱《獅子山下》，之後夥拍郭富城、黎明、譚詠麟、鍾鎮濤、王祖藍、周柏豪、胡杏兒、舒淇等合唱《我的中國心》。

現時大陸人氣旺盛的楊千嬅屆時會唱出《花好月圓》，日前她出席大陸電視台另一中秋晚會，與任賢齊再度合體亦是唱出此歌。