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二人相差15年 李佳芯演吳偉豪阿媽︰希望有說服力
1 小時前
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有種好男人李佳芯馬德鐘吳偉豪
二人相差15年 李佳芯演吳偉豪阿媽︰希望有說服力
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李佳芯與馬德鐘再結片緣。

李佳芯(Ali)、馬德鐘及吳偉豪等今日為無綫新劇《有種好男人》試造型。現年38歲的Ali，在劇中扮演吳偉豪媽媽，吳偉豪真實年齡是23歲，二人僅相差15年，而吳在劇中的設定是只得17歲。

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李佳芯演吳偉豪阿媽︰「第一次有個咁大嘅仔。」

唔覺演阿媽有問題

對於Ali今次在劇中演媽媽，被指是「降呢」，她自言並不是第一次扮演媽媽角色，只是首次有個這麼大的兒子，「個仔唔知關唔關馬德鐘事，至於係咪我生、其他人生定領養就未知。」她又指現實中是生得出，所以不用刻意扮老，「演技上重新調節，希望可以演得有說服力。」

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李佳芯開心可以與陳自瑤合作。

做回老本行

馬德鐘今次在劇中可以做回老本行「G4保鑣」，他大感興奮，並指自己跟Ali有感情線，未知是否夫妻關係，只知大家在開始並不認識，之後加入對方公司。對於扮演G4保鑣，馬德鐘充滿信心說︰「冇人會話我唔似，自己會喺姿勢、眼神上做多啲功課，增加真實性！」

相關新聞︰王浩信攜女遊樂園 陳自瑤自揭極少遇到好男人

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馬德鐘在劇中扮G4，做回老本行。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/二人相差15年-李佳芯演吳偉豪阿媽︰希望有說服力-289097
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