二人相差15年 李佳芯演吳偉豪阿媽︰希望有說服力

李佳芯(Ali)、馬德鐘及吳偉豪等今日為無綫新劇《有種好男人》試造型。現年38歲的Ali，在劇中扮演吳偉豪媽媽，吳偉豪真實年齡是23歲，二人僅相差15年，而吳在劇中的設定是只得17歲。

唔覺演阿媽有問題

對於Ali今次在劇中演媽媽，被指是「降呢」，她自言並不是第一次扮演媽媽角色，只是首次有個這麼大的兒子，「個仔唔知關唔關馬德鐘事，至於係咪我生、其他人生定領養就未知。」她又指現實中是生得出，所以不用刻意扮老，「演技上重新調節，希望可以演得有說服力。」

做回老本行

馬德鐘今次在劇中可以做回老本行「G4保鑣」，他大感興奮，並指自己跟Ali有感情線，未知是否夫妻關係，只知大家在開始並不認識，之後加入對方公司。對於扮演G4保鑣，馬德鐘充滿信心說︰「冇人會話我唔似，自己會喺姿勢、眼神上做多啲功課，增加真實性！」