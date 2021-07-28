五月天以「超優惠價」授權《知足》 Ella 放開恐懼與小朋友拍攝

感動人心電影《聽見歌 再唱》今日 (29日) 在香港正式上映，口碑不斷。故事講述一個看不懂五線譜的體育老師(馬志翔 飾)，一個不停流浪的合約制音樂老師(陳嘉樺 Ella 飾)，一群五音不全的原住民孩子，要在三個月內組成合唱團在全國比賽中奪冠，拯救山區小學免於被殺校的命運。無論他們如何苦練，希望能唱得像其他合唱團那樣，到比賽當天依然感到格格不入，更落敗收場。這卻令體育老師方雅各明白到原住民孩子是與別不同的，他們不必隨波逐流，不必模仿別人的聲音。在代課音樂老師黃韻芬的協助下，二人激發孩子們勇敢地面對自己的不同，自信地在台上唱出自己真正的聲音。

電影中有一段劇情是合唱團以五月天經典歌曲《知足》來比賽，歌中有一句歌詞「知足的快樂，叫我忍受心痛」，令導演楊智麟寫劇本時，特別揀選這首歌做為片中合唱團的演唱曲。當製作團隊與五月天所屬的相信音樂洽談版權，五月天了解過劇情後，竟開出極優惠的價格授權《知足》的詞曲版權，並同意製片方在片中改編、以及在上映時宣傳該曲。五月天窩心之舉令製作團隊大為感動。電影上映後，五月天更發了一首「拍手歌」影片，以示鼓勵。

電影中的主角 S.H.E成員陳嘉樺(ELLA)因曾經和小孩拍戲有過痛苦經歷發誓不再跟小朋友拍戲，但因為看過劇本後深受感動，因而立即決定出演。到了現場才驚覺這次不只有一個小朋友，而是一大群8到12歲的原住民小朋友，令她突然發現自己原來已經破戒，令本身恐懼和小孩拍攝的ELLA放開恐懼。