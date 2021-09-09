亞姐競選 薛影儀攞獎掀高潮

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽前晚圓滿結束，當晚最搶鏡是穿deep V晚裝的1991年亞姐冠軍羅霖，還有跨台表演的肥媽唱了賀年歌《恭喜發財》、《南屏晚鐘》，被網民指似春節晚會。而全晚高潮則是薛影儀(阿儀)獲「努力大獎」。

今屆《亞洲》除選出冠亞季軍，同時增設多個特別獎，有過半數佳麗獲頒獎項。當中陳美儀除奪冠外並獲得「最完美體態大獎」，成為雙料冠軍，袁群有及梁欣娟分別奪亞軍和季軍。「最上鏡小姐」孫伊成則三甲不入，洪蓉蓉獲「友誼小姐」。大會增設多個獎項，陳美濤奪得「才華飛越大獎」，林海茵奪得「網絡人氣大獎」，16位入圍有7人獲獎。

而不入圍的阿儀則奪得「最佳努力獎」，木無表情的阿儀上台領獎時掀起全晚高潮。她從羅霖手中接過獎項，但沒有即場發表得獎感言，選擇由大會播出她預先錄音的聲帶：「大家好我係薛影儀，今年我鼓氣勇氣參加亞洲小姐，雖然我無入圍，但我好榮幸得到亞洲電視嘅賞識，成為藝人。真係好多謝亞洲電視，令我可以試到唔同類型嘅工作，可以發展我嘅演藝事業、追尋自己嘅夢想！」

亞姐競選 薛影儀攞獎掀高潮