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亞姐2021｜勁過港姐面試 騎呢佳麗自信著泳衣見評判
20 小時前
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亞洲小姐競選2021
亞姐2021｜勁過港姐面試 騎呢佳麗自信著泳衣見評判
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《香港小姐》首輪面試不乏騎呢佳麗，其中「東涌羅浩楷」更因為被笑似佛祖而為網上紅人。不過，要鬥騎呢非亞姐莫屬！今日舉行的《亞洲小姐競選2021》香港賽區競選首輪面試，合有24位參賽者現身，大會指還有20位參賽者將擇日面試。今日24位參賽者中，年紀最大的是46歲胡春梅，而37歲的薛影儀不但外貌「出眾」，身形亦非常「有睇頭」！

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46歲胡春梅是最大年紀的參賽者。
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37歲的薛影儀成為全場焦點。
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薛影儀表示參選是希望可以識多些人。
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薛影儀被問到最滿意自己哪三個部份，她表示皮膚較白、身形好，頭髮及樣子也不錯。

37歲的薛影儀表示自己從事飲食業，參選希望擴闊社交圈子，更指自己相當滿意自己的身形、又讚自己的皮膚較白，頭髮和樣子也不俗，然而她的巨腩及象腿非常趕客，但值得一讚的是她非常有自信。

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羅茵童皮膚頗差，大會更多次拍她的大頭。
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馬嘉韻就憑住身上有9個紋身，令人留下深刻印象。
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譚夢娜已是眾多參賽者中，比較順眼的一位。
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23歲謝雨倩化身做拆骨Ben。

另一位佳麗馬嘉韻就憑住身上有9個紋身，令人留下深刻印象。馬嘉韻是一眾亞姐參賽者中，話題性最高的一名，她曾參選過亞姐，在14年做過無綫世界盃女郎，又加入過𡃁模組合「Super Sexy Hero」出寫真，更曾因裸照而自殺。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/亞姐2021｜勁過港姐面試-騎呢佳麗自信著泳衣見評判-277428
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