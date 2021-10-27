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人物專訪｜嚴肅外表蒙騙陳家樂 方中信自言面部反應遲鈍
3 小時前
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方中信陳家樂一級指控人物專訪廖啟智曾江鮑起靜律政故事電檢審批國產凌凌漆蝙蝙俠律政強人黃國輝占士邦
人物專訪｜嚴肅外表蒙騙陳家樂 方中信自言面部反應遲鈍
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等了逾兩年，由方中信、陳家樂、廖啟智和曾江等主演的《一級指控》終通過內地審批，並於本周四(28日)在香港上映。可惜的是智叔等不及映期已離世，與智叔既是演戲拍檔又是跑山夥伴的方中信慨嘆，「他是很值得香港電影圈尊重的演員，很願意提拔新人，沒辦法……」作為後輩的陳家樂最難忘與智叔把酒話當年，他大爆首次合作的方中信幽默感爆燈，兩人談到演戲初心時，竟由蝙蝠俠扯到《國產凌凌漆》，全場爆笑。

文：Grace  圖：林俊源
化妝：Fiona To(方中信),khaki yan(陳家樂) 
髮型：Kenrick Siu(陳家樂)
服飾：Harvey Nichols(陳家樂)

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外表嚴肅 內裡幽默

方中信和陳家樂在《一級指控》首度合作演大律師，家樂直言，方中信演的威嚴角色太深入民心，起初也被他的「惡相」嚇怕，但認識之後，發現「方中Sir」相當幽默。方中信立即發揮幽默本色，「唔好被我的外表蒙騙，其實我待人很好，只不過我面部反應較遲鈍，令人覺得很惡。」家樂補充說，「他不會有種前輩姿態，而是像同輩朋友，很願意幫忙。」最深刻是電影尾段一場方中信面對律師會審問的自辯戲，當時導演要求一鏡直落拍攝，「方中信要講一頁半的獨白台詞，很多專有名詞，他真係一句都冇錯，當時我的幾句對白在他之後，我很擔心自己講錯就大件事，不斷同自己講要放鬆，幸好也沒錯漏。」方中信大讚家樂勤力、靚仔又有型，「年輕人閱歷不多，未經歷過自然會緊張，後來也愈拍愈順。」

難忘智叔話當年

《一級指控》是方中信繼《律政強人》後再與導演黃國輝和智叔合作的律政電影，於2018年的香港國際影視展試映會已通過香港審批，本打算在2019年底公映，卻因內地審批問題延至下月才公映。其間料不到智叔不敵癌魔病逝，此片頓成兩人最後一次「同框」的演出，方中信不免感慨，不過他最深印象不是兩人同場的戲份，「記得看試片時，最深印象是他與曾江在遊艇上的對手戲，好睇到唔知點講，演員若沒有足夠資歷、經驗和能力，難有這種壓場感。」智叔除了是演戲的好拍檔，更是一起練習的「山友」，方中信表示，「他絕對值得香港電影圈尊重的演員，很願意提拔新人。」在家樂眼中，智叔平易近人，樂於跟後輩分享經驗，最深印象是一眾演員往外地出席影展，相處融洽無隔膜，「沒想過有這機會跟智叔鮑姐等飲酒傾偈，聽偶像前輩分享他們入行的經歷，記得第二日智叔差啲趕唔切搭飛機。」

「打冷顫」的觸動

方中信在戲裡演視打官司為做生意、保持不敗美譽的大狀，陳家樂則是懷著滿腔熱誠卻連輸12場的新丁，兩人理念不同，因一宗富豪女兒謀殺案站於同一陣線，揭破官商勾結的黑幕。電影尾段有場向律師會陣述案情的自辯戲，方中信方中信最難忘的不是要背獨白台詞，而是戲裡的信息，「那段對白很有意思，我相信全世界絕大部分人都追求公義。」家樂形容，聽到「打冷顫」，「有句台詞說『法律不是生意，而是信仰』，其實很多時會因為金錢或生活，將很重要的東西變成生意，雖未必會完全扭曲，但就會產生變化，如果人人都能保持初心，生活與社會也可較理想。」那麼在演員的崗位上，如何保持初心？方中信笑言沒甚麼宏願，只望每次都能盡演員的基本責任，「無論經驗多或少，當導演找你演出，就要熟讀劇本和了解整個故事和角色。」

最想演唔識手語的啞子

家樂則認為演員較被動，不是想演就能演，「例如若我想演蝙蝠俠，但不代表有機會演，只能在可控制的範圍下做到最好。」冷不妨被方中信反問，「你情操咁高尚，想演蝙蝠俠？」家樂答道，「因為蝙蝠俠都是講公義嘛！」方中信則鬼馬回應，「我只想演唔識手語的啞子，即是甚麼也不用演，對白亦不用講，最好加埋失明，連眼神也不用演，其實蝙蝠俠也差不多，常常蒙著臉。」此話一出即引來哄堂大笑，家樂抗議：「蝙蝠俠會除下面罩架，不如你多演喜劇啦！」好奇問方中信可想過演英雄角色？席間有人提議這位「港版李察基爾」演占士邦，轉數快的方中Sir回應，「007已死咗啦！聽聞下一任占士邦是黑人！(華人演更有話題？)咁即係變成《國產凌凌漆》？(不如拍《國產凌凌漆》2.0？) 周生(周星馳)都有白頭髮喇，可以考慮！」

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智叔與曾江高手過招，在遊艇的一場戲不容錯過。
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方中信與家樂不約而同，最難忘電影尾段的自辯戲。

人物專訪｜嚴肅外表蒙騙陳家樂 方中信自言面部反應遲鈍

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/人物專訪｜嚴肅外表蒙騙陳家樂-方中信自言面部反應遲鈍-290723
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