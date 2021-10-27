人物專訪｜嚴肅外表蒙騙陳家樂 方中信自言面部反應遲鈍

等了逾兩年，由方中信、陳家樂、廖啟智和曾江等主演的《一級指控》終通過內地審批，並於本周四(28日)在香港上映。可惜的是智叔等不及映期已離世，與智叔既是演戲拍檔又是跑山夥伴的方中信慨嘆，「他是很值得香港電影圈尊重的演員，很願意提拔新人，沒辦法……」作為後輩的陳家樂最難忘與智叔把酒話當年，他大爆首次合作的方中信幽默感爆燈，兩人談到演戲初心時，竟由蝙蝠俠扯到《國產凌凌漆》，全場爆笑。

文：Grace 圖：林俊源

化妝：Fiona To(方中信),khaki yan(陳家樂)

髮型：Kenrick Siu(陳家樂)

服飾：Harvey Nichols(陳家樂)

外表嚴肅 內裡幽默

方中信和陳家樂在《一級指控》首度合作演大律師，家樂直言，方中信演的威嚴角色太深入民心，起初也被他的「惡相」嚇怕，但認識之後，發現「方中Sir」相當幽默。方中信立即發揮幽默本色，「唔好被我的外表蒙騙，其實我待人很好，只不過我面部反應較遲鈍，令人覺得很惡。」家樂補充說，「他不會有種前輩姿態，而是像同輩朋友，很願意幫忙。」最深刻是電影尾段一場方中信面對律師會審問的自辯戲，當時導演要求一鏡直落拍攝，「方中信要講一頁半的獨白台詞，很多專有名詞，他真係一句都冇錯，當時我的幾句對白在他之後，我很擔心自己講錯就大件事，不斷同自己講要放鬆，幸好也沒錯漏。」方中信大讚家樂勤力、靚仔又有型，「年輕人閱歷不多，未經歷過自然會緊張，後來也愈拍愈順。」

難忘智叔話當年

《一級指控》是方中信繼《律政強人》後再與導演黃國輝和智叔合作的律政電影，於2018年的香港國際影視展試映會已通過香港審批，本打算在2019年底公映，卻因內地審批問題延至下月才公映。其間料不到智叔不敵癌魔病逝，此片頓成兩人最後一次「同框」的演出，方中信不免感慨，不過他最深印象不是兩人同場的戲份，「記得看試片時，最深印象是他與曾江在遊艇上的對手戲，好睇到唔知點講，演員若沒有足夠資歷、經驗和能力，難有這種壓場感。」智叔除了是演戲的好拍檔，更是一起練習的「山友」，方中信表示，「他絕對值得香港電影圈尊重的演員，很願意提拔新人。」在家樂眼中，智叔平易近人，樂於跟後輩分享經驗，最深印象是一眾演員往外地出席影展，相處融洽無隔膜，「沒想過有這機會跟智叔鮑姐等飲酒傾偈，聽偶像前輩分享他們入行的經歷，記得第二日智叔差啲趕唔切搭飛機。」

「打冷顫」的觸動

方中信在戲裡演視打官司為做生意、保持不敗美譽的大狀，陳家樂則是懷著滿腔熱誠卻連輸12場的新丁，兩人理念不同，因一宗富豪女兒謀殺案站於同一陣線，揭破官商勾結的黑幕。電影尾段有場向律師會陣述案情的自辯戲，方中信方中信最難忘的不是要背獨白台詞，而是戲裡的信息，「那段對白很有意思，我相信全世界絕大部分人都追求公義。」家樂形容，聽到「打冷顫」，「有句台詞說『法律不是生意，而是信仰』，其實很多時會因為金錢或生活，將很重要的東西變成生意，雖未必會完全扭曲，但就會產生變化，如果人人都能保持初心，生活與社會也可較理想。」那麼在演員的崗位上，如何保持初心？方中信笑言沒甚麼宏願，只望每次都能盡演員的基本責任，「無論經驗多或少，當導演找你演出，就要熟讀劇本和了解整個故事和角色。」

最想演唔識手語的啞子

家樂則認為演員較被動，不是想演就能演，「例如若我想演蝙蝠俠，但不代表有機會演，只能在可控制的範圍下做到最好。」冷不妨被方中信反問，「你情操咁高尚，想演蝙蝠俠？」家樂答道，「因為蝙蝠俠都是講公義嘛！」方中信則鬼馬回應，「我只想演唔識手語的啞子，即是甚麼也不用演，對白亦不用講，最好加埋失明，連眼神也不用演，其實蝙蝠俠也差不多，常常蒙著臉。」此話一出即引來哄堂大笑，家樂抗議：「蝙蝠俠會除下面罩架，不如你多演喜劇啦！」好奇問方中信可想過演英雄角色？席間有人提議這位「港版李察基爾」演占士邦，轉數快的方中Sir回應，「007已死咗啦！聽聞下一任占士邦是黑人！(華人演更有話題？)咁即係變成《國產凌凌漆》？(不如拍《國產凌凌漆》2.0？) 周生(周星馳)都有白頭髮喇，可以考慮！」

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