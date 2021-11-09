人物專訪｜陪喪父妻子喊住迎接第三胎 張頴康：過程快到唞唔到氣

張頴康參演的台慶劇《換命真相》以穿越時空為主題，為了挽回至愛的性命，劇中主角回到過去，試圖改寫命運。不過，在一個月內經歷外父猝逝和幼女出世的張頴康，對回到過去不存幻想，「如果有得返轉頭，做人就唔會咁謹慎。」他語重心長地說。

文：Grace 圖：林俊源 服裝：SPY

半醉演戲好爽皮

《換命真相》下周進入結局篇，張頴康演的袁佑勳(Nic少) 與張旻(鄧佩儀飾)和時光(譚俊彥飾)有複雜的三角感情線。Nic少在原時空Nic少暗戀的張旻是時光的女友，在新時空他卻有機會追求女方，由於兩個時空重複的場口不多，張頴康直言不難拿捏，他笑言，「反而最難是角色奸不算最奸，但又不是好人，有點模稜兩可，沒有太多爆發位，如果沒戲可做，就自己搵戲做。」出道20年的張頴康無論演甚麼角色，都會給自己新嘗試，他透露，第22集有場他對著植物人酒後吐真言的獨腳戲，「那場戲的Nic少飲醉了，我就試著半醉著來演！」事前他將對白背得滾瓜爛熟，在拍攝前已飲酒預備，拍攝期間更飲了大半支紅酒，他坦言，「試過跟飲咗酒的同事拍戲，其實不太好，因為會有蠻力，令對手無所適從，不過今次對手係植物人，可以演得好盡情，感覺好爽皮，鍾意喊就喊、笑就笑，這是演戲生涯的第一次。」他坦言不知效果如何，但作為演員，有責任交出不一樣的演出。

積壓負面情緒

談到劇中的兩位對手鄧佩儀(Gloria)和譚俊彥(Shaun)，他形容是截然不同的合作，「我跟Gloria不太熟，在片場沒有多餘的話，估唔到她如何演才有火花，至於Shaun已合作慣，睇劇本已估到佢點演，大家有默契地互動推進劇情。」早前有傳鄧佩儀因頻頻NG而被他罵，張頴康自言最享受創新的角色演繹，也著重跟對手的交流，「我拍戲唔會鬧人，因為氣氛輕鬆才可有創作，黑口黑面鬧人，唔會有創作，所以我的態度是很輕鬆和諧。」不過，和諧背後不自覺地積壓著很多負面情緒，尤其當他演反派或沉重角色，「老婆話我帶咗好多負面情緒返屋企而唔知，半夜發開口夢講粗口鬧人。例如拍《逆天奇案》講到戲裡的老婆死咗，我有兩個星期揸車時，唔知自己因咩事喊，老婆話我演反派角色時，揸車特別躁，經常鬧人，佢聽到唔高興，兩公婆就會嗌交。」幸好太太麥雅緻曾是圈中人，諒解藝人的壓力，給他空間去沉澱思緒，兩夫妻閒時有說不盡的話題，非常恩愛。

生死難料 及時行樂

張頴康與麥雅緻是圈中的模範夫妻，兩人結婚9年，今年迎來家庭的第三位成員，本是樂也融融，不料在麥雅緻臨盆在即的日子，特地從美國回港看她的父親，在隔離期間因突發性腦出血昏迷，與世長辭。喜迎新生同時又送別至親，張頴康回想，「呢幾件事快到冇時間俾我哋呼吸，沒時間俾我哋慢慢思考到底發生咩事，外父離世，還有廿幾日BB就出世，既要處理身後事和喪禮、照顧仍然隔離的婆婆，還有老婆的情緒，那種無情是快到你沒時間思考，只能夠煮到埋來就食，老婆喊就陪住佢喊，冇胃口食嘢都逼唔到，你話有冇壓力，都已經係一家之主，只能夠見步行步，雖然過程快到唞唔到氣，但眨眼間囝囝已滿月。」

他坦言，太太仍不時掛念父親，看《換命真相》時會想像回到過，「她曾講過，如可返去爸爸走之前就好，我會話如果有得返轉頭，做人就唔會咁謹慎，很多事情發生了，只能夠面對。」快將40歲的他坦言，隨著年紀漸大，愈來愈多機會面對生離死別，「其實一個人離世，上天堂或落地獄都係自己知，最痛苦係在世的人，有時會諗，如果我走咗老婆會點？所以會更注重健康，多做運動，少飲酒，唔想留低老婆照顧家庭。」生死難料，故此他更注重及時行樂，尤其是讓子女健康成長，「唔想佢哋人生就只有功課或興趣班，而係同小朋友一齊玩樂、爸媽帶佢哋我去玩的時光，萬一有意外，人生也算美滿。」

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