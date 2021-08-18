人間芭比Lisa釋出solo海報

地球最紅女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，不但舞藝精湛，還有標緻如洋娃娃般的五官，令她被封為「人間芭比」，而且全球fans眾多，於IG坐擁5,778萬followers，隨意自拍出帖，最少也有4、500萬like數，冠絕一眾K-Pop女星， fans均期待她的solo出道作。

自去年12月，傳出Lisa會推出solo專輯後，由最初的今年6月，之後延至今年8月，外界均認為Lisa會參加K-Pop回歸戰，可惜遲遲未有消息，fans都不抱太大期望，因為她的經理人公司YG娛樂，慣性開空頭支票，以肌餓行銷來營運公司旗下的藝人。

但昨晚BLACKPINK及Lisa於IG的帳戶，突然釋出一張out focus海報，全黑的背景Lisa被頭頂spotlight打得渾身發光，海報頂以金色字體寫著「COMING SOON，LISA」，但沒有列出詳細推出日期，海報構圖神秘而高貴，令fans熱切渴望Lisa的新歌及MV，加上早前法國的DJ Snake意外流出會為Lisa專輯參於一曲，fans的期待值大大提升。