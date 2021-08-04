人類不宜飛行｜出道15年Dear Jane再開紅館騷 新歌MV陳健朗陳漢娜演疫下情侶

面對持續疫情，人類不宜飛行，但仍可睇騷大合唱。於2016年推出首張專輯的本地樂隊Dear Jane，以獨特的搖滾式情歌，引發樂迷共鳴。繼3年前首次踏上紅館開騷後，Dear Jane將於9月22-24日在紅館舉行3場演唱會《Dear Jane Pendulum Tour 2021》，門票將於下周三(25/8)開始優先訂購。

鬍鬚佬配氣質美女

配合出道15周年演唱會，Dear Jane再次與黃偉文Wyman聯手，炮製新歌《人類不宜飛行》，歌曲MV找來電影《手捲煙》導演兼《歎息橋》演員陳健朗，聯同憑《殺破狼·貪狼》獲香港電影金像獎最佳新演員的陳漢娜演一對疫情下苦戀的情侶，再現Dear Jane歌曲MV「鬍鬚佬」配氣質美女的特色。MV由著名美指張蚊執導，從演員到製作班底都屬電影級，Dear Jane大表興奮，四子形容MV充滿電影感，更在MV中客串演入住隔離營的市民。

藉《人類不宜飛行》修好你黑暗

MV故事講述一對因疫情要入住隔離營的男女，在悶極的隔離生活中，男主角經常以航拍機與住在隔壁房的女主角交流，女方在男主角提議下齊齊逃到郊外，兩人在荒蕪之地生情愫，可惜好景不常，女主角不幸患病入院，在疫情下男方無法親身探望，他便以航拍機以拍攝方式守候陪伴，直至女方甦醒康復。一個簡單的愛情故事，卻能與疫下生活的觀眾同呼同吸，不少網民聽到最尾一句「修好你黑暗」，都指歌曲與《銀河修理員》的「任歲月再壞/不致心慌」微妙呼應。