人類群星閃耀時｜拍MV兩遇颱風感恩排除萬難 柳應廷 Jer：比咗好多愛我

MIRROR成員柳應廷(Jer)上月中推出「重生」系列的最終章《人類群星閃耀時》，樂迷引頸以待的MV終在上周五(31日)上架，至今錄到約33萬點擊，晉身熱門音樂影片第4位。Jer昨日(2日)在社交平台撰文分享拍MV屢遇障礙的心路歷程，他與導演早已決定以殿堂級樂隊Queen的戶外Show作參考，不料兩遇颱風戶外舞台拆完又起，幸好最後集「We Are One」之力，終能按原概念拍攝。Jer多謝上天和成就歌曲MV的每一位，讓他感受滿滿的愛，正好呼應歌曲主題「我愛你，謝謝你」。MV導演Ah Sheng 預告，兩星期後還有驚喜。

正能量的Jer都呆咗

Jer寫道，「一開始同ah sheng(導演Sheng Wong)就決定左係戶外show，但無諗過檔期咁難夾底下，香港竟然出現颱風。原本同場地單位借嘅呢個戶外場，因為風球所以要拆台；正能量嘅我當時就安慰自己:，嗱！希望在明天呀嘛，完左呢個風咪拍囉~~點知一個颱風完咗，出現另一個，個台來回起咗2次，之後又拆多次，當時我真係呆左係度……」拍MV的戶外舞台兩次搭完又拆，最令他擔心是歌曲已經派台，恐怕連MV都冇得睇。

從狂人轉化成搖滾巨星

MV起初構思是「狂人」終如願成為站台開show的搖滾巨星，而Ah Sheng 為免拍攝無期，曾建議轉為室內場拍攝，但阿Jer仍想堅持，「但係我同sheng初頭想做嘅野，係好似Queen當年好signature回歸個live show《Love Aid 1985》咁(Bohemia Rhapsody電影片段)， 有一場戶外大型show…… 所以點睇都覺得室內場唔岩……」幸好Ah Sheng與拍檔 Maggie再跟場地聯絡，終能如願在戶外拍攝，並且集合逾500位「柳柳粉」拍攝一場live show，Jer表示，「感謝一切最好的安排，感謝勁遠都過黎支持我Mv嘅每一個你哋，感謝每一個有份幫呢個Mv嘅人，太多野想多謝，多謝唔哂，各位，在心中！再次多謝每一位成就呢首歌嘅人，比咗好多愛我。I love you, Thank you.」

王雙駿、小克粉墨登場

《人類群星閃耀時》由Jer的偶像Supper Moment(SM) 作曲，繼續由王雙駿(Carl 叔叔)監製、小克填詞，兩人先後曾撰寫千字文拆解編曲和歌詞的密碼。原來Carl叔叔早於年初已向SM邀曲，打算給Jer驚喜，全首歌更動用真樂器演奏錄製，小克則特地為填這份詞讀完同名小說。至於MV則由「重生」系列的Sheng Wong執導，延續《狂人日記》向樂隊Queen致敬的概念，Ah Sheng早前在謝茜嘉「叱咜903」的節目上表示， 首部曲的「狂人」是渴想成為搖滾巨星的地下歌手，在《砂之器》經歷轉世後「說句對不起，讓愛永久」與母親和好 ，來到最終章經多次轉世後，終扭轉宿命成為他想要成為的巨星，在露天舞台開Live Show。

首個MV採用XR技術

作為最終章，為展現「群星閃耀」的意境，Ah Sheng首度在MV採用XR技術(Extended Reality, 虛實混合的技術，韓國男團BTS演唱會曾採用來提升舞台效果)。而Carl叔叔和小克亦在MV中粉墨登場，前著扮演低音結他手，後者則扮演台下觀眾。Ah Sheng還安排在前兩部曲曾出現的自殺伯伯、黑人女生、單親媽媽等角色再次登場，眾人「一念之間」修補不完美的結果，在各自的平行時空，仍然努力生存，巨星向台下樂迷和彌留間的母親說句：「Thank you I love you」後，MV以「We Are One」作結。