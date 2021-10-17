仔仔一堂｜未播已備受批評 藍源瑋梁玉麟長文回應

無綫真人騷《仔仔一堂》由王賢誌身兼監製和主持，將於下月在J2播出。王賢誌受訪時指知道無綫的觀眾層比較保守，已預了被人抨擊，並指ViuTV早前播出的《大叔的愛》多了觀眾接受LGBT，但始終是比較童話化，他希望可以將真實情況呈現俾大家知，讓更多人知道這個階層，並且與曾志偉及C君傾合作時可說是一拍即合。

消息傳出之後，隨即掀起熱話，不少負評歸咎於王賢誌選擇在無綫播出這類節目，認為他應安排在ViuTV播放；亦有人批評節目參賽者已不是「仔仔」，而是「叔叔」，節目應改為《叔叔一堂》。

盼大家接納同志

有逾10萬followers的藍源瑋（Juzco）在IG限時動態有感而發，並指他們不是為了換名氣，而是希望大家可以多些接納他們，減少對他們的誤解。他說︰「我們能夠站出來，是因為我們都有大愛，真正用心去看這個節目，不帶有色眼鏡去看的話，我們節目出街後，你們就會看到當中的意義。其實我都知我係阿叔，但我哋唔出嚟又有邊個真係肯出嚟先？你估我想老咗先打爛齋砵咩？但背後意義有幾大，我希望你哋真係用大腦去諗下先批評。#我們就是活在偏見下 #為何就要對別人存在偏見呢？」

選擇無綫有原因

Juzco稱絕大部分同志也不希望這類節目在無綫播出，但認為整個節目目的是希望對同志/LGBT有偏見或不接納的人去看，所以無綫或許是個更合適的平台，去嘗試讓他們去改變及接納。

曾參加2019世界男士競選的梁玉麟（Carson）亦在其個IG限時動態回覆網民提問，並稱節目的目標是希望得到公眾支持，讓大家知道LGBT是甚麼一回事，希望大家放下己見，並認為香港人需要的是互相支持鼓勵。